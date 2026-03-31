यूपी में न्यूक्लियर पावर प्लांट! इन तीन जिलों में परमाणु बिजली घर की संभावना तलाश रही NTPC

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plant) स्थापित करने की योजना बना रहा है। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक ने बताया कि कंपनी 2032 तक अपनी क्षमता बढ़ाकर 149 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है।

UP News: उत्तर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की बिजली मांग को देखते हुए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने राज्य में परमाणु ऊर्जा (न्यूक्लियर पावर) क्षेत्र में कदम रखने का बड़ा निर्णय लिया है। एनटीपीसी अब प्रदेश में परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। इसके लिए भूमि चयन, जल उपलब्धता और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों को लेकर उच्च स्तरीय चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक ने बताया कि परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर, प्रयागराज और सोनभद्र जिलों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया जा रहा है ताकि एक सुरक्षित और उच्च क्षमता वाला न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जा सके। यह कदम न केवल यूपी को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक लक्ष्यों में भी सहायक होगा।

हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस गोमतीनगर स्थित कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक और मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एसएन पाणिग्रही ने कंपनी के विस्तार रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी केवल पारंपरिक ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि सौर, जल और पवन ऊर्जा के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के विकास पर भी तेजी से काम कर रही है।

सिंगरौली और सोलर प्रोजेक्ट्स से मिलेगी राहत उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी अपनी क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है। सिंगरौली स्टेज-थ्री (1600 मेगावाट) परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इससे उत्पादित होने वाली पूरी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ही खरीदेगी, जिससे राज्य के घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 'एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड' ललितपुर में 600 मेगावाट और चित्रकूट में 400 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित कर रही है।

पर्यावरण संरक्षण और 'हरित कोयला' वाराणसी में नगर निगम के कचरे से 'हरित कोयला' बनाने की अनूठी परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होगा। वहीं, विंध्याचल में देश की पहली कार्बन कैप्चर परियोजना लगाई जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रमुख संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली शुरू की गई है, जिससे सल्फर उत्सर्जन में भारी कमी आई है।