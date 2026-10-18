बीच-बचाव पड़ा भारी! पूर्व प्रधान के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर के देवीपुरा में झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने पर मौसमगढ़ निवासी 21 वर्षीय हनी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विरोध में परिजनों ने जाम लगाया। पुलिस ने चार आरोपियों पर केस दर्ज किया। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनिकेत घायल होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी फरार है।

बुलंदशहर, संवाददाता: नगर के देवीपुरा मोहल्ले में शुक्रवार देर रात दो युवकों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करना गांव मौसमगढ़ निवासी पूर्व प्रधान के भतीजे 21 वर्षीय हनी को भारी पड़ गया। आरोप है कि घटना के दौरान हनी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। शव के गांव में पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शनिवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने मौसमगढ़ के सामने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे एसएसपी, एसपी सिटी ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में दबोचा पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शनिवार दोपहर मुख्य आरोपी अनिकेत निवासी देवीपुरा को घेर लिया और मुठभेड़ में वह गोली लगने से घायल हो गया। मामन रोड स्थित एक आम के बाग में मुठभेड़ के बाद आरोपी अनिकेत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

बीच-बचाव में गई जान कोतवाली देहात की नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी शुक्रवार रात देवीपुरा में दो युवकों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल हनी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। शव के गांव में लाए जाने पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मौसमगढ़ के सामने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक प्रताप सिंह अजेय, सीओ प्रखर पांडेय मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और स्थिति को संभाला। कार्रवाई के आश्वासन पर काफी देर बाद जाम खोल दिया गया।