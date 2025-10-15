Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNSG hub will also be built in Ayodhya, commandos will be deployed 24 hours, Amit Shah announces

अयोध्या में भी बनेगा एनएसजी हब, 24 घंटे तैनात रहेंगे कमांडो, अमित शाह का ऐलान

संक्षेप: यूपी में रामनगरी अयोध्या भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक छह हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।

Wed, 15 Oct 2025 09:51 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सिद्ध किया है कि वे आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर दंड देंगे। अब वे दुनिया में कहीं नहीं छिप सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक छह हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। आतंकी हमलों का मुहंतोड़ जवाब देंगे। इन सभी स्थानों पर एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।

अमित शाह ने ये बातें मंगलवार को गुरुग्राम के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहीं। शाह ने यहां स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। 141 करोड़ से आठ एकड़ भूमि पर बनने वाले इस सेंटर में आतंकवाद का सामना करने वाले स्पेशल कमांडो की अत्याधुनिक ट्रेनिंग होगी। शाह ने कहा कि जब से एनएसजी की स्थापना की गई है तभी से ही जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और कई मोर्चे पर सफल हुए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सर्वत्र, सर्वोत्तम और सुरक्षा के तीन सूत्रों के साथ समर्पण, साहस, राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने चार दशकों से देश में आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अयोध्या में भी एनएसजी का नया हब बनने जा रहा है। इस हब के जवान उस जोन पर आने वाले किसी भी आकस्मिक आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार और उपलब्ध रहेंगे। एनएसजी के छह हब- मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में हैं।