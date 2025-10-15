अयोध्या में भी बनेगा एनएसजी हब, 24 घंटे तैनात रहेंगे कमांडो, अमित शाह का ऐलान

संक्षेप: यूपी में रामनगरी अयोध्या भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक छह हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सिद्ध किया है कि वे आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर दंड देंगे। अब वे दुनिया में कहीं नहीं छिप सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक छह हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। आतंकी हमलों का मुहंतोड़ जवाब देंगे। इन सभी स्थानों पर एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।

अमित शाह ने ये बातें मंगलवार को गुरुग्राम के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहीं। शाह ने यहां स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। 141 करोड़ से आठ एकड़ भूमि पर बनने वाले इस सेंटर में आतंकवाद का सामना करने वाले स्पेशल कमांडो की अत्याधुनिक ट्रेनिंग होगी। शाह ने कहा कि जब से एनएसजी की स्थापना की गई है तभी से ही जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और कई मोर्चे पर सफल हुए हैं।