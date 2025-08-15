NSA and Gangster charges will be imposed on those flying drones without permission, DIG's warning ड्रोन उड़ाने वालों पर एनएसए और गैंगस्टर लगेगा, डीआईजी की चेतावनी, अनुमति जरूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पश्चिमी यूपी में दहशत का पर्याय बन गए ड्रोन अब पूर्वी यूपी में भी उड़ाने पर जेल जाना पड़ सकता है। बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी ने ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

Yogesh Yadav बस्ती वार्ताFri, 15 Aug 2025 04:36 PM
इस समय पश्चिमी यूपी में ड्रोन का खौफ छाया हुआ है। लोग राजभर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब पूर्वी यूपी के एक डीआईजी ने ड्रोन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने बस्ती परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर में बिना अनुमति के अगर किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके खिलाफ गैगेस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ड्रोन भी जब्त कर लिया जाएगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थ नगर तथा संतकबीर नगर के पुलिस अधीक्षकों, अपर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपाधीक्षकों तथा थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश देते हुए उनसे कहा गया है कि यूपी ड्रोन नियमावली के तहत अगर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अनुमति के अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके विरूद्ध गुण्डा एक्ट और एनएसए के तहत कार्यवाही करें।

सिद्धार्थनगर जिला नेपाल से सटा हुआ है। सीमावर्ती सभी गांवों के नागरिकों को यह बता दिया जाये कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी के यहां कोई समारोह होता है तो उसे ड्रोन उड़ाने के लिए थाने पर सूचना देनी होगी। थाने स्तर पर ड्रोन रजिस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। इस रजस्टिर में ड्रोन के मालिक का पूरा पता तथा उसके पूरे पहचान का विवरण दर्ज किया जायेगा।

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि ड्रोन नियमावली का पूरी तरह से पालन करें और अगर किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा रहा है तो उसके खिलाफ नजदीकी थाने पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जायेगा।

