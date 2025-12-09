अखिलेश ने यूपी में डिटेंशन सेंटर पर सवाल उठाया, बोले- SIR नहीं NRC हो रहा है

संक्षेप: अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम हो रहा है। उन्होंने यूपी में डिटेंशन सेंटर पर सवाल उठाया। पूछा- एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह लोग एनआरसी का जो काम खुल के नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर (SIR) को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में एसआईआर नहीं एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) का काम चल रहा है। अखिलेश ने डिटेंशन सेंटर पर सवाल उठाया। कहा कि एसआईआर में आधार जैसे कार्ड को नहीं माना जा रहा है। आधार जैसे कार्ड में सब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेड है। फिंगर्स, आई के साथ ही पूरा डिटेल है। इसके बाद भी आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह लोग एनआरसी का जो काम खुल के नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि घुसपैठियों को खोज रहे, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के लिए सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। चुनावी धांधली होने पर तय समय सीमा में कारवाई हो। विपक्ष की अनदेखी ना की जाए। विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात ना हो। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम ना करे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर रह गया है।

अखिलेश ने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है, जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। चुनाव आयोग को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली ना बने।

किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अखिलेश यादव ने कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन से हमें यह उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कारवाई होगी, वो पिछले चुनाव में हमें कहीं देखने को नहीं मिली। रामपुर में लोकसभा के बाय इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी ने तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी। जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पर लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से ना निकले और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से लोकसभा का चुनाव जीती। एक-एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक-एक घटना में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है? पुलिस कहां रोक रही है? कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है? डीएम क्या कर रहे हैं? कमिश्नर क्या कर रहे हैं? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।