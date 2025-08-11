अब 24 घंटे जगाओगे, यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा पर अखिलेश यादव का तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा विधानमंडल दल की बैठक में विजन डाक्यूमेंट की चर्चा कराने पर भाजपा को घेरा। उन्होंने मीडिया से कहा, ‘मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूं, ये क्या बात हुई कि आपने 9 साल तक तो कोई काम नहीं किया ओर अब 24 घंटे जगाओगे किसी को, तीन दिन का ही सत्र क्यों है?’

यूपी सरकार भले ही विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट को लेकर 24 घंटे की चर्चा कराने की तैयारी में हो, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी सपा इसको लेकर विरोध में दिखती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुहिम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नौ साल में कुछ काम नहीं किया तो अब क्या करेंगे। हालांकि 14 अगस्त से इस पर शुरू होने वाली चर्चा में सपा का क्या रुख रहेगा या किस तरह की रणनीति बनाएगी-इस पर अंतिम निर्णय होना है।

बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल मानसून सत्र की खासियत यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा कराया जाना है। लगातार 24 घंटे की यह चर्चा 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को सुबह 11 बजे खत्म होगी। इसी के बाद दोपहर दो बजे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधायकों से कहा कि वह स्कूल मर्जर लेकर सरकार के बढ़ते अन्याय के खिलाफ सदन में आवाज बुलंद करें। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले दिनों हुए उपचुनाव वाले जिलों के जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। यदि वे ऐसा करें तो कोई फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी।