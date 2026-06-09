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काम की बात: अब चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ, वेबसाइट पर दिखने लगेंगी खाली सीटें; यात्रियों के लिए सहूलियत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अब चलती ट्रेन में कंफर्म बर्थ बुक करा सकेंगे।आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्योरा दिखने लगेगा। ऐसे में यात्री उसे अपनी सुविधानुसार बुक कर सकेगा। अभी फिलहाल ट्रेन में ही टीटीई ऐसी रिक्त हुई सीटों की बुकिंग करता है।

अब चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ, वेबसाइट पर दिखने लगेंगी खाली सीटें; यात्रियों के लिए सहूलियत

यात्री अब उन ट्रेनों में भी कंफर्म सीट बुक करा सकेंगे जो अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। इसके लिए टीटीई को दिए गए एचएचटी (हैंड हेल्ट टर्मिनल) को क्रिस अपग्रेड कर रहा है।चेकिंग के दौरान यात्री के न आने पर एचएचटी अपग्रेड में यह जानकारी भरते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्योरा दिखने लगेगा। ऐसे में यात्री उसे अपनी सुविधानुसार बुक कर सकेगा। अभी फिलहाल ट्रेन में ही टीटीई ऐसी रिक्त हुई सीटों की बुकिंग करता है।

उदाहरण के लिए अगर गोरखधाम एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट पर कोई यात्री नहीं आता है तो टीटीई उस सीट को एचएचटी में रिक्त फीड कर देगा। इसके बाद वह सीट आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर दिखने लगेगी। अब अगर कोई यात्री गोण्डा या लखनऊ या फिर किसी अन्य स्टेशन से गोरखधाम एक्सप्रेस में सीट बुक कराना चाहता है तो वह कर सकता है। बुकिंग होते ही उस यात्री की पूरी डिटेल एचएचटी में आ जाएगी।

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पेपरलेस हुआ टीटीई का काम

ट्रेनों में टीटीई के काम को अब पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। ऐसा एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल) डिवाइस से हुआ है। एचएचटी में नया अपडेट होने से आरएसी और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल, पहले बोर्डिंग स्टेशन के बाद ट्रेन में टीटीई सीट पर पहुंचकर यह जांचता था कि यात्री आया है या नहीं। अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता था तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक उसका इंतजार करता था। इस बीच यह सीट किसी और को आवंटित नहीं की जाती थी। दो स्टेशन बाद ही टीटीई किसी को सीट आवंटित करता था।

कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई तक चलेगी

वहीं ग्रीष्मकाल में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कटिहार-अमृतसर-कटिहार वाया गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब यह ट्रेन तीन अतिरिक्त फेरों के लिए चलेगी, जिससे लखनऊ, सीतापुर और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन पहले से चल रही थी। अब इसे 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से और 17, 24 व 31 जुलाई को अमृतसर से चलाया जाएगा। इसमें तीन थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी, पांच स्लीपर और चार जनरल के कोच होंगे।

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जंग लगे और ज्यादा मरम्मत लागत वाले कोच तत्काल हटाए जाएंगे

उधर, दिल्ली-श्री माता वैष्णों देवी स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में लुधियाना स्टेशन पर छह जून को दरार मिलने के बाद अब रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री(आईसीएफ) के कोचों की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। इसी क्रम में लखनऊ मंडल की ट्रेनों में भी इन कोचों की जांच की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जंग लगे और ज्यादा मरम्मत लागत वाले कोचों को तत्काल हटाया जाएगा।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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