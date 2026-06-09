अब चलती ट्रेन में बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ, वेबसाइट पर दिखने लगेंगी खाली सीटें; यात्रियों के लिए सहूलियत

अब चलती ट्रेन में कंफर्म बर्थ बुक करा सकेंगे।आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्योरा दिखने लगेगा। ऐसे में यात्री उसे अपनी सुविधानुसार बुक कर सकेगा। अभी फिलहाल ट्रेन में ही टीटीई ऐसी रिक्त हुई सीटों की बुकिंग करता है।

यात्री अब उन ट्रेनों में भी कंफर्म सीट बुक करा सकेंगे जो अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। इसके लिए टीटीई को दिए गए एचएचटी (हैंड हेल्ट टर्मिनल) को क्रिस अपग्रेड कर रहा है।चेकिंग के दौरान यात्री के न आने पर एचएचटी अपग्रेड में यह जानकारी भरते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रिक्त सीट का ब्योरा दिखने लगेगा। ऐसे में यात्री उसे अपनी सुविधानुसार बुक कर सकेगा। अभी फिलहाल ट्रेन में ही टीटीई ऐसी रिक्त हुई सीटों की बुकिंग करता है।

उदाहरण के लिए अगर गोरखधाम एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट पर कोई यात्री नहीं आता है तो टीटीई उस सीट को एचएचटी में रिक्त फीड कर देगा। इसके बाद वह सीट आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर दिखने लगेगी। अब अगर कोई यात्री गोण्डा या लखनऊ या फिर किसी अन्य स्टेशन से गोरखधाम एक्सप्रेस में सीट बुक कराना चाहता है तो वह कर सकता है। बुकिंग होते ही उस यात्री की पूरी डिटेल एचएचटी में आ जाएगी।

पेपरलेस हुआ टीटीई का काम ट्रेनों में टीटीई के काम को अब पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। ऐसा एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल) डिवाइस से हुआ है। एचएचटी में नया अपडेट होने से आरएसी और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल, पहले बोर्डिंग स्टेशन के बाद ट्रेन में टीटीई सीट पर पहुंचकर यह जांचता था कि यात्री आया है या नहीं। अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता था तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक उसका इंतजार करता था। इस बीच यह सीट किसी और को आवंटित नहीं की जाती थी। दो स्टेशन बाद ही टीटीई किसी को सीट आवंटित करता था।

कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई तक चलेगी वहीं ग्रीष्मकाल में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कटिहार-अमृतसर-कटिहार वाया गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब यह ट्रेन तीन अतिरिक्त फेरों के लिए चलेगी, जिससे लखनऊ, सीतापुर और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन पहले से चल रही थी। अब इसे 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से और 17, 24 व 31 जुलाई को अमृतसर से चलाया जाएगा। इसमें तीन थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी, पांच स्लीपर और चार जनरल के कोच होंगे।