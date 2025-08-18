अब योगी के मंत्री असीम अरुण ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मानी, अखिलेश यादव ने शेयर किया VIDEO

यूपी में अभी तक सपा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और नाम काटे जाने का आरोप लगाती और चुनाव आयोग पर निशाना साधती रही है। अब भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव जैसा ही आरोप लगा दिया है। असीम अरुण का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने अब चुनाव आयोग से पूछा कि इनका हलफनामा मिल गया है।

यूपी में सपा लगातार चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से उसके वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाती रही है। अब भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने भी सपा जैसा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया है। असीम अरुण ने अखिलेश यादव की तरह लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का आरोप तो लगाया ही साथ ही चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात भी कह दी। यूपी में पहली बार किसी सत्तापक्ष के नेता वह भी योगी सरकार में मंत्री के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाने का वीडियो कुछ देर में ही वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से पूछ लिया कि भाजपा के इन विधायक और उप्र के मंत्री जी का एफ़िडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या? यह भी पूछा कि चुनाव आयोग इनके ख़िलाफ क्या करेगा, इसका शपथपत्र न सही तो श्वेतपत्र दे।

यूपी के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण रविवार को बरेली के दौरे पर थे। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला करते-करते चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात करने लगे। बोले- मैं कन्नौज से विधायक हूं। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं। कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मैं पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि कोई भी बूथ नहीं बचा जहां बीजेपी के लोगों के वोट कटे हुए नहीं थे।

मंत्री ने कहा कि हमें हर जगह 10-15 ऐसे लोग मिल रहे थे, जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। कहा कि चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी है। कहां पर कौन इसका लाभ ले रहा है यह मुझे नहीं पता। मगर कन्नौज में अखिलेश यादव ने इसका लाभ लिया। भारी संख्या में हमारे वोट कटे थे। गलत वोट जुड़े थे। असीम अरुण ने मांग की कि वोटर लिस्ट का गहन रिवीजन होना चाहिए। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाना चाहिए।