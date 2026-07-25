इन ट्रेनों में अब बॉडी वार्न कैमरा लगाकर टिकट चेक करेंगे TTE, ऑडियो-वीडियो सब होगा रिकॉर्ड

टीटीई अब कैमरा लगाकर टिकट चेक करेंगे। इस कैमरे में ऑडियो-वीडियो सब रिकॉर्ड होगा। फिलहाल अभी दो ट्रेनों में इस योजना की पहल की गई है। प्रयागराज एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस में टीटीई कैमरे से लैस मिलेंगे।

Train News: टीटीई अब बॉडी वार्न कैमरा लगाकर टिकट चेक करेंगे। इस कैमरे में ऑडियो-वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। दो ट्रेनों में इसकी पहल कर दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के निर्देशन और डीआरएम रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेल प्रशासन ने 12417-12418 प्रयागराज एक्सप्रेस, और ट्रेन नंबर 12451-12452 श्रमशक्ति एक्सप्रेस में इस अभिनव योजना लागू की गई है। यह व्यवस्था शुक्रवार की रात से ही प्रयोग के तौर पर लागू की गई है।

चल टिकट निरीक्षक (टीटीई) ड्यूटी के दौरान अपने कंधे पर बॉडी वार्न कैमरा लगाए रहेंगे। इसमें आडियो, वीडियो की रिकार्डिंग के अलावा नाइट विजन की सुविधा होगी। इसमें टीटीई रात के अंधेरे में कूपे में चेकिंग आसानी से कर सकेंगे। रेलवे अफसरों का दावा है कि इससे यात्रियों और टीटीई के बीच के आरोप-प्रत्यारोप की घटनाओं का खात्मा होगा। प्रयोग सफल रहा तो बाद में यह सुविधा हर प्रमुख ट्रेन में लागू की जाएगी।

नाइट विजन, लंबी बैटरी बैकअप समेत कई खासियत प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि बॉडी वॉर्न कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से युक्त हैं। कैमरों में एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन, लंबी अवधि का बैटरी बैकअप तथा टैंपर-प्रूफ रिकॉर्डिंग प्रणाली है। टिकट जांच के दौरान कई बार यात्रियों एवं टिकट चेकिंग कर्मचारियों के मध्य विवाद अथवा शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कैमरे में उपलब्ध रिकॉर्डिंग निष्पक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में कार्य करेगी।

ये होंगे फायदे ● टिकट चेकिंग प्रक्रिया का निष्पक्ष एवं डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

● यात्रियों एवं टिकट चेकिंग कर्मचारियों दोनों के हितों का समान रूप से संरक्षण होगा।

● फर्जी शिकायतों एवं अनावश्यक विवादों में कमी आएगी।

● शिकायतों एवं अपीलों के निस्तारण।

● में साक्ष्य आधारित एवं त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।

● कर्मचारियों के कार्य निष्पादन, व्यवहार एवं सेवा गुणवत्ता का अधिक प्रभावी मूल्यांकन संभव होगा।

● सुरक्षा संबंधी घटनाओं, संदिग्ध गतिविधियों अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में उपलब्ध वीडियो फुटेज रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं अन्य जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य सिद्ध होगी।

● यात्रियों का रेलवे के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

कांसगज-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस लगेगा एलएचबी रैक

उधर, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे इज्जतनगर कासगंज से बरेली होकर नई दिल्ली जाने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस को एलएचबी रैक से संचालित करेगा। 22 अगस्त से इंटरसिटी एक्सप्रेस में हाईटेक आधुनिक एलएचबी रैक का प्रयोग होगा। रेल अधिकारियों का कहना है, अब ट्रेनों में आईसीएफ रैक की जगह एलएचबी रैक लगाए जा रहे हैं। कासगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस 22 अगस्त से एलएचबी रैक से संचालित की जाएगी। अभी तक 18 कोच साधारण रैक में लगते थे।