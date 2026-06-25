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अब मिलेगा सुकून, बात-बात पर पिस्टल निकालता था; सीरियल रेपिस्ट के एनकाउंटर पर बोली पत्नी

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में मारे गए 25 हजार के इनामी बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू के परिजनों ने कहा कि वे भी उसके आतंक से परेशान थे। पत्नी ने बताया कि वह परिवार को धमकाता था। पोस्टमार्टम में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

अब मिलेगा सुकून, बात-बात पर पिस्टल निकालता था; सीरियल रेपिस्ट के एनकाउंटर पर बोली पत्नी

मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की एनकाउंटर में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि वे भी सतपाल के आतंक से त्रस्त थे। परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया है। पत्नी का कहना कि बदमाश का अंत हो गया है। जिससे उनका परिवार अब सुकून का जीवन जी सकेगा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदमाश की मौत का कारण अत्याधिक खून बहने के चलते शोक एंड हेमरेज को बताया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने भोपा रोड पर स्थित श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।

बात-बात पर पिस्टल निकाल लेता था सतपाल

तितावी क्षेत्र की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 25 हजार के इनामी सतपाल उर्फ सत्तू निवासी रामदरबार चंडीगढ़ सोमवार को मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस की सूचना पर बुधवार को बदमाश सतपाल की पत्नी मोना, बेटा सुमित, बहन व भांजे पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे। पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनका पूरा परिवार सतपाल के आंतक से त्रस्त था। वह जरा जरा सी बात पर पिस्टल निकालकर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। उसके आतंक के कारण आसपास के लोग परिवार से बात भी नहीं करते थे। जब भी घर पर आता तो परिवार डर के साए में जीता था। अब बदमाश का अंत हो गया है। जिससे उनका परिवार अब सुकून का जीवन जी सकेगा।

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अत्याधिक खून बहने के कारण हुई मौत

कुख्यात बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू को पैर में दो गोलियां लगी थी। दरोगा अजय गौड व सिपाही अंकित कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए थे। इनामी बदमाश की हालत बिगड़ने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार दोपहर के समय उसकी मौत हो गई। थाना सिविल लाइन प्रभारी महावीर सिंह चौहान ने बदमाश का पोस्टमार्टम करा दिया था। चिकित्सकों के अनुसार अत्याधिक खून बहने के कारण दिल तक खून नहीं पहुंचा था, जिस कारण शोक एंड हेमरेज से उसकी मौत हो गई थी।

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पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था

लुधियाना पुलिस की कस्टडी से फरार 25 हजार का इनामी सतपाल उर्फ सत्तू बीते सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शातिर बदमाश चार राज्यों में छह किशोरियों को शिकार बनाकर उनके साथ दुष्कर्म कर चुका था। फरवरी में वो लुधियाना में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। मुठभेड़ में एक दरोगा और सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। इनामी सतपाल, छोटा राजन गैंग के साथ भी काम कर चुका था।

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