Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNow there will be 4 zones in four corporations of UP, cities divided on the basis of population
यूपी के चार निगमों में अब होंगे 4 जोन, आबादी के आधार बांटे गए शहर

यूपी के चार निगमों में अब होंगे 4 जोन, आबादी के आधार बांटे गए शहर

संक्षेप: यूपी के योगी सरकार नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को बांटे गए हैं। अब प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ चार जोन ही होंगे।

Thu, 23 Oct 2025 08:30 AMDeep Pandey प्रयागराज। लाल रणविजय सिंह
share Share
Follow Us on

योगी सरकार ने नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को वर्गीकृत किया है। अब प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ चार जोन ही होंगे। हर जोन की आबादी औसतन पांच-पांच लाख होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने प्रयागराज समेत प्रदेश के 17 शहरों में पांच-पांच लाख की आबादी के आधार जोनल कार्यालय बनाने का आदेश जारी किया है।

प्रमुख सचिव के आदेश में 16 शहरों को 64 जोन में बांटने का जिक्र है। इसके लिए आबादी के हिसाब से शहरों को तीन श्रेणी में बांट गया है। 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद को शामिल किया गया है। इसी प्रकार 10 से 20 लाख की आबादी के सात और 10 लाख से कम आबादी वाले चार शहर चिह्नित किए गए हैं। सभी शहरों में जोन बनाने का आधार पांच लाख की आबादी ही है।

प्रमुख सचिव का आदेश पहुंचने के बाद प्रयागराज नगर निगम में आठ जोन को चार जोन में समेटने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी पीके मिश्रा ने प्रमुख सचिव का आदेश आने की पुष्टि करते हुए बताया कि पांच लाख की आबादी के आधार पर जोन तय किए जाएंगे। गंगा-यमुना के पार शहरी सीमा होने से यहां जोन बांटने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन प्रमुख सचिव का आदेश है तो आबादी के आधार पर नए जोन निर्धारित किए जाएंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आबादी के अनुसार जोन बनाए जाने के बाद कम से कम सहायक नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास जोन की कमान होगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में बेसिक-माध्यमिक शिक्षक मूल तैनाती पर वापस होंगे, योगी सरकार का निर्देश

20 लाख से अधिक आबादी वाले शहर

शहर प्रस्तावित जोन की संख्या

प्रयागराज- चार

वाराणसी- चार

आगरा -चार

गाजियाबाद -चार

लखनऊ- आठ

कानपुर- सात

ये भी पढ़ें:जो लोग दीया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं, अखिलेश के बाद अब आजम का बयान

10 से 20 लाख आबादी वाले शहर

शहर प्रस्तावित जोन की संख्या

गोरखपुर -तीन

मुरादाबाद- तीन

मेरठ- तीन

बरेली- तीन

अलीगढ़- तीन

मथुरा-वृंदावन -तीन

अयोध्या- तीन

10 लाख से कम आबादी वाले शहर

शहर प्रस्तावित जोन की संख्या

झांसी -तीन

सहारनपुर -तीन

फिरोजाबाद- तीन

शाहजहांपुर -तीन

प्रयागराज नगर निगम के वर्तमान जोन

खुल्दाबाद, मुट्ठीगंज, कटरा, अल्लापुर, नैनी, झूंसी, फाफामऊ, ट्रांसपोर्टनगर

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Nagar Nigam अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |