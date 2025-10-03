Now the limit has been crossed, SP MP Iqra Hasan lashed out over Sambhal-Bareilly, saying give a befitting reply अब हद पार हो गई, संभल-बरेली को लेकर बरसीं सपा सांसद इकरा हसन, बोलीं- देंगे मुंहतोड़ जवाब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अब हद पार हो गई, संभल-बरेली को लेकर बरसीं सपा सांसद इकरा हसन, बोलीं- देंगे मुंहतोड़ जवाब

आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर यूपी में सियासत गरमाती जा रही है। अब इसके पक्ष और विपक्ष में खुलकर बयानबाजी हो रही है। शुक्रवार को सपा सांसद इकरा हसन ने आई लव मोहम्मद कैंपेन के बाद बरेली में हुई हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। यह भी कहा कि अब हद पार हो गई।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:08 PM
यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद इकरा हसन ने संभल और बरेली में हाल की घटनाओं पर तीखा प्रहार किया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर बरेली में हुई हिंसा और संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को गैर-संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि अब हद पार हो चुकी है। इकरा हसन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 में वोट के हथियार से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कहा कि यह लोग अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे।

आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर इकरा हसन ने कहा कि अगर कोई किसी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो समझ आता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है। लेकिन हमारा संवैधानिक राइट है कि हम अपने मजहब को प्रमोट कर सकते हैं। उसी के तहत लोग 'I Love Mohammad' लिख रहे हैं। यह पीसफुल और अच्छा मैसेज है। कल कोई 'I Love Mahadev' या 'I Love Shri Ram' लिखेगा और इसमें मुझ जैसे किसी व्यक्ति को या किसी को आपत्ति होती है तो यह हमारी बेवकूफी है।

आई लव मोहम्मद से आम लोगों को दिक्कत नहीं

भारत समाचार से बातचीत में इकरा ने जोर देकर कहा कि आई लव मोहम्मद से आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यह सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगैंडा है। बरेली में आई लव मोहम्मद रैली के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए इकरा ने प्रशासन पर निशाना साधा। कहा कि सरकार और उसके इशारे पर चलने वाले प्रशासन को समझ ही नहीं है कि संविधान क्या है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। बरेली में इसका सरेआम उल्लंघन देखा जा रहा है।

संभल में बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन

संभल में मस्जिद पर चले बुलडोजर को हसन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, आज उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जब तक हिंदू-मुस्लिम नहीं होगा, तब तक भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की वाहवाही नहीं होगी। संभल में हाल की इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश पैदा किया है। इकरा ने इसे प्रताड़ना का नाम दिया।

इकरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे दस साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसे दिखाकर वाहवाही लूट सकें। घूम-फिर कर इनके पास हिंदू-मुस्लिम का एजेंडा आ जाता है। सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका जवाब 2027 में देंगे।

वोट का हथियार, PDA की एकजुटता

सपा सांसद ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि ये लोग तो बेवकूफ हैं और बेवकूफी कर रहे हैं। हमारे पास लाठी-डंडे के हथियार नहीं हैं, केवल वोट का हथियार है। उसका इस्तेमाल करते हुए जो लोग पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं, उन्हें 2027 में मुंहतोड़ जवाब देना है। उन्होंने पीडीए परिवार की एकजुटता पर भरोसा जताया कहा कि पूरा पीडीए परिवार एक साथ है। इसी से इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। यह लोग पीडीए से इतना डरे हैं कि फिर से हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं।

अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे

इकरा ने चेतावनी दी कि यह लोग अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे, सभी लोग सचेत हैं। जो भी बरेली-संभल में कर रहे हैं, यह गैर-संवैधानिक है। इस तरह की योजना लंबे समय तक चल नहीं पाती। जब हद पार हो जाती है तो शासन लंबे समय तक चल नहीं पाता। और अब हद पार हो गई है।

