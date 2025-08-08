Now Supreme Court is angry with the language of High Court judge in Banke Bihari temple case, stay on order अब बांके बिहारी मंदिर के मामले में हाईकोर्ट जज की भाषा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, आदेश पर रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNow Supreme Court is angry with the language of High Court judge in Banke Bihari temple case, stay on order

अब बांके बिहारी मंदिर के मामले में हाईकोर्ट जज की भाषा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट अब बांके बिहारी मंदिर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की भाषा पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका के दौरान गंभीर टिप्पणी की थी। इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने असंयमित भाषा करार दिया है।

Yogesh Yadav नई दिल्ली भाषाFri, 8 Aug 2025 07:07 PM
share Share
Follow Us on
अब बांके बिहारी मंदिर के मामले में हाईकोर्ट जज की भाषा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, आदेश पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वृंदावन स्थित ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर पर एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर नाराजगी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ “असंयमित भाषा” के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 21 जुलाई और छह अगस्त को पारित आदेशों का अवलोकन किया, जो उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिए गए थे, और इन आदेशों में की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर “समानांतर कार्यवाही” की और आदेश में कुछ “अनुचित टिप्पणियां” कीं।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय किस तरह की असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? जैसे राज्य सरकार ने अध्यादेश पारित करके कोई पाप किया हो। यह सब क्या है? क्या उच्च न्यायालय को यह जानकारी नहीं दी गई कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है? न्यायमूर्ति कांत ने आगे कहा कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं हमेशा खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध होती हैं, लेकिन वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।

ये भी पढ़ें:बांके बिहारी मंदिर पर योगी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर लगाई रोक

पीठ ने 21 जुलाई के आदेश में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अन्य याचिकाओं के साथ एक खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार करें।

उच्च न्यायालय ने छह अगस्त को ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक वैधानिक न्यास के प्रस्ताव के साथ अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के कदम की आलोचना की थी और कहा था कि राज्य ने 'पाप' किया है। सुनवाई के दौरान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार द्वारा मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में लेने के प्रयास पर तीखी टिप्पणी की और सरकार से कहा कि वह “मंदिर को छोड़ दे।”

Banke Bihari Temple Allahabad High Court High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |