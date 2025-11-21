यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, नियमों में बदलाव का आदेश जारी

संक्षेप: यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना दुकान सकेंगे। नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आदेश के मुताबिक 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब 15 मीटर से ऊंचे भवनों में बने बेसमेंट की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

बदली व्यवस्था के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी। वहीं, स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा।

बदली व्यवस्था के मुताबिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या विकसित लेआउट के बाहर के भूखंड, जहां बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि केवल विकास क्षेत्र को अनिर्मित क्षेत्र के लिए पुन: करने के कारण हुई हो, वहां कोई डिफ्रेंशियल एफएआर बेनिफिट चार्ज (डीएफबीसी) नहीं दिया जाएगा। अनिर्मित क्षेत्रों में बिना सर्विस स्टेशनों के पेट्रोल पंप 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। पहले इसके लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर थी। भवनों में पोर्च और पोर्टिको अब चौड़े बनाने होंगे। पहले तीन मीटर की न्यूनतम चौड़ी सड़क पर पोर्च या पोर्टिको की माप 6x3 मीटर तक हो सकती थी। अब इसे 8x4 तक हो सकती है।

बारात घरों में पार्किंग की सुविधा भी देनी होगी नई व्यवस्था के मुताबिक बारात घरों में पार्किंग की सुविधा भी देनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बारात घर बनाने का मानक 25000 लोगों पर एक बारातघर का होगा। पहले व्यवस्था थी कि वह केवल 750 वर्ग मीटर में बनाया जा सकता था। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बारातघर में 750 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण होगा और इसके अतिरिक्त 1000 से 3000 वर्ग मीटर तक अनिर्मित क्षेत्र भी रखना अनिवार्य होगा। इसका इस्तेमाल पार्किंग और लॉन आदि में किया जाएगा।