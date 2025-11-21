Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNow shops can be built along with houses in UP cities; an order has been issued amending the rules
यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, नियमों में बदलाव का आदेश जारी

यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, नियमों में बदलाव का आदेश जारी

संक्षेप:

यूपी के अब शहरों में मकान के साथ बना दुकान सकेंगे। नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

Fri, 21 Nov 2025 11:30 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आदेश के मुताबिक 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब 15 मीटर से ऊंचे भवनों में बने बेसमेंट की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बदली व्यवस्था के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी। वहीं, स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा।

बदली व्यवस्था के मुताबिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या विकसित लेआउट के बाहर के भूखंड, जहां बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि केवल विकास क्षेत्र को अनिर्मित क्षेत्र के लिए पुन: करने के कारण हुई हो, वहां कोई डिफ्रेंशियल एफएआर बेनिफिट चार्ज (डीएफबीसी) नहीं दिया जाएगा। अनिर्मित क्षेत्रों में बिना सर्विस स्टेशनों के पेट्रोल पंप 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। पहले इसके लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर थी। भवनों में पोर्च और पोर्टिको अब चौड़े बनाने होंगे। पहले तीन मीटर की न्यूनतम चौड़ी सड़क पर पोर्च या पोर्टिको की माप 6x3 मीटर तक हो सकती थी। अब इसे 8x4 तक हो सकती है।

ये भी पढ़ें:खराब प्रदर्शन वाले जिलों के खिलाफ योगी के मंत्री का कड़ा रुख, अफसरों को चेतावनी
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव के बाद अब एमएलसी इलेक्शन की अंतिम वोटर लिस्ट की डेट आई, जानें

बारात घरों में पार्किंग की सुविधा भी देनी होगी

नई व्यवस्था के मुताबिक बारात घरों में पार्किंग की सुविधा भी देनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बारात घर बनाने का मानक 25000 लोगों पर एक बारातघर का होगा। पहले व्यवस्था थी कि वह केवल 750 वर्ग मीटर में बनाया जा सकता था। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बारातघर में 750 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण होगा और इसके अतिरिक्त 1000 से 3000 वर्ग मीटर तक अनिर्मित क्षेत्र भी रखना अनिवार्य होगा। इसका इस्तेमाल पार्किंग और लॉन आदि में किया जाएगा।

होटल उद्योग को पार्किंग में राहत

होटल उद्योग को पार्किंग में राहत का प्रावधान बदली व्यवस्था में किया गया है। पहले प्रति 100 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया पर 1.5 पार्किंग की व्यवस्था करनी होती थी, जिसे अब बदल कर 1.25 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पहुंच मार्ग 4 मीटर से कम चौड़ा होगा तो भूखंड के अग्रभाग की सड़क सेंटर लाइन से दो मीटर की दूरी होने पर भी नक्शा पास किया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्मित क्षेत्रों पर भी 100 मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए मानचित्र अनुमोदित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा भूखंडों के बंटवारे के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर रखनी होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |