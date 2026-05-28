अब शामली में बिजली चोरी पकड़ने पर जेई को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, VIDEO वायरल
यूपी में बिजली चेकिंग के दौरान लगातार कर्मचारियों खासकर जेई यानी जूनियर इंजीनियर को घेरा जा रहा है। उन पर हमले हो रहे हैं। बलरामपुर, लखनऊ, बिजनौर के बाद अब शामली में जेई को लाठी-डंडों से पीटा गया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
यूपी के शामली में अब कैराना के गांव गोगवान में बिजली चोरी पर कार्रवाई होती देख ग्रामीणों ने अवर अभियंता यानी जेई को घेरकर बेरहमी से पीटा। उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर बेहोश होने तक पीटा गया। उनकी बाइक भी छीन ली। पुलिस ने घायल जेई को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में महिला सहित पांच नामजद और 10-15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से विभागीय कर्मचारियों में आक्रोश है। यह पहला मौका नहीं है जब यूपी में जेई को पीटा गया है। दो दिनों में ही तीन जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बलरामपुर, बिजनौर और लखनऊ में भी घेरा गया और हमले हुए हैं। लखनऊ में तो जेई को बेलचा से मारा गया और कुत्ते से भी कटवाया गया है।
कैराना में बुधवार रात गांव गोगवान में लगा 100 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। गुरुवार सुबह करीब छह बजे पावटीकलां विद्युत फीडर पर तैनात अवर अभियंता प्रेम सिंह टीम के साथ गांव पहुंचे। उनके साथ लाइनमैन साबिर अली, अंकुश और अमन भी थे। टीम ने ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी। मरम्मत कार्य पूरा कर जब टीम लौट रही थी, तभी रास्ते में सड़क के ऊपर से गुजर रही एक केबल पर अवर अभियंता की नजर पड़ी। उन्होंने बाइक रोककर जांच की, तो पता चला केबल से असलम के मकान में बिजली चोरी की जा रही है। इस पर अवर अभियंता ने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी करनी चाही। इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया।
आरोप है कि असलम की पत्नी मोमिना समेत कई लोग भड़क उठे और उन्होंने अवर अभियंता से गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों, थप्पड़-घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली और अवर अभियंता की बाइक भी छीन ली। मारपीट में अवर अभियंता मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े।
घटना के बाद लाइनमैन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवर अभियंता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैराना पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला चिकित्सालय शामली रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उनके सिर का सीटी स्कैन कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों में रोष फैल गया।
विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता जयप्रकाश तथा अधिशासी अभियंता ऊन सौरभ पाठक कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायल अवर अभियंता प्रेम सिंह की तहरीर पर असलम, उसकी पत्नी मोमिना, भाई वादिल, शोएब व अय्यूब निवासी गांव गोगवान तथा 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक समयपाल अत्री का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।