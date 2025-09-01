Now public opinion will be taken on developed UP vision document CM Yogi will launch new portal on 3rd विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट पर अब जनता की ली जाएगी राय, सीएम योगी तीन को लांच करेंगे नया पोर्टल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट पर अब जनता की ली जाएगी राय, सीएम योगी तीन को लांच करेंगे नया पोर्टल

विकसित यूपी के लिए तैयार हो रहे विजन डाक्यूमेंट के लिए अब जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय ली जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल समर्थ व क्यू आर कोड तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इसके लिए पोर्टल लांच करेंगे।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 1 Sep 2025 07:37 PM
विकसित यूपी के लिए तैयार हो रहे विजन डाक्यूमेंट के लिए अब जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय ली जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल समर्थ व क्यू आर कोड तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इसके लिए पोर्टल लांच करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव शहर सब जगह यह क्यू आर कोड लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में पूर्व नौकरशाह, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी लोगों को जोड़ा गया है।

ऐसे करीब 500 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई है। यह लोग विकसित भारत 2047 के तहत विकसित यूपी के बाबत लोगों को जागरुक करेंगे। कोई भी व्यक्ति विजन डाक्यूमेंट के लिए राय दे सकता है। क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके साथ पोर्टल के जरिए विभिन्न विषयों मसलन रोजगार, निवेश, उद्योग, खेती अन्य मामलों में तरक्की व विकास के बाबत अपनी राय दी जा सकेगी।

पिछले महीने मुख्यमंत्री की पहल पर यूपी के विजन डाक्यमेंट को लेकर विधानसभा में 24 घंटे लगातार चर्चा कराई गई। इसमें विधायकों ने इस पर अपने विचार रखे। अब इन जनप्रतिनिधियों व जनता की राय को समाहित करते हुए विजन डाक्यमेंट तैयार किया जाएगा। यह विजन डाक्यूमेंट भारत सरकार में नीति आयोग को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले नीति आयोग बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकसित भारत 2047 का मिशन दिया था। इसमें सभी राज्यों की सहभागिता की बात करते हुए कहा गया था कि वह अपना अपना विजन डाक्यूमेंट बनाएं।

