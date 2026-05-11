अब बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, यूपी सरकार का हाईकोर्ट को आश्वासन
पुलिस अब बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया को, 2023 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सख्ती से लागू करेगी।
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और आधार बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया को, 2023 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सख्ती से लागू करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के पैरा पांच में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय द्वारा तैयार गिरफ्तारी मेमो और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे मेमो पर व्यापक विचार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक गिरफ्तारी मेमो तैयार किया है ताकि एकरूपता लाई जा सके। परितोष मालवीय वर्तमान में अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम के पद कार्य कर रहे हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि अधिवक्ता मालवीय द्वारा उपलब्ध कराए गए मेमो में पांच बिंदु दिए गए हैं जिनका पालन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय किया जाएगा। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान 35(1)(बी)(2) पर आधारित है। वहीं गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कुछ साक्ष्यों को भी देना होगा। गिरफ्तारी मेमो हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है।
मेमो का अध्ययन करने के बाद मौजूदा मेमो तैयार किया गया
गौरतलब है कि आशीष कक्कड़ बनाम चंडीगढ़ 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग किए जा रहे गिरफ्तारी मेमो को अवैध बताया था तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप मेमो तैयार के लिए कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कई मामलों में पुलिस द्वारा उपयोग किए जा रहे मेमो में खामियां इंगित की थी। इसके मद्देनजर गृह विभाग ने नया मेमो तैयार किया गया है जिसमें देश की तमाम एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मेमो का अध्ययन करने के बाद मौजूदा मेमो तैयार किया गया है।
कोर्ट ने व्यवस्थागत सुधार के दिए कई निर्देश
वहीं एक दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर चिंता जताते हुए एक आदेश में कहा है कि तारीख पर तारीख वाली स्थिति के लिए केवल न्यायिक अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं, राज्य सरकार और पुलिस तंत्र की कमियां भी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल ने की है। कोर्ट ने कहा कि यह आम लोगों की न्याय व्यवस्था के प्रति धारणा को दर्शाता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त स्टाफ, पुलिस सहयोग और समय पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना कोई न्यायिक अधिकारी प्रभावी ढंग से मामलों का निपटारा नहीं कर सकता।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें