अब 10 मिनट में अफसरों को देना होगा जवाब, यूपी के इन जिलों में शुरू हुई ये व्यवस्था

Feb 25, 2026 06:33 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाए जाने की शिकायत के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जनप्रतनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर सामांजस्य स्थापित करने के लिए संवाद सेतु (जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर) एप बनाया है।

अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाए जाने की शिकायत के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जनप्रतनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर सामांजस्य स्थापित करने के लिए संवाद सेतु (जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर) एप बनाया है। अभी यह व्यवस्था गाजियाबाद, कन्नौज और हरदोई में लागू की गई है। अब अफसरों को जनप्रतिनिधियों के फोन का 10 मिनट के अंदर जवाब देना होगा।

अगर 10 मिनट में अफसरों द्वारा वापस फोन नहीं किया गया तो इसका अलर्ट सीधे संवाद सेतु एप पर चला जाएगा। बुधवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'संवाद सेतु' व्यवस्था को शुरू किया। इस दौरान एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, तीनों जनपदों के जनप्रतिनिधि, हरदोई और कन्नौज के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के सीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

‘सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान व्यवस्था’

अधिकारियों ने बताया कि ‘संवाद सेतु’ के तहत जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। सीयूजी नंबर अपडेट कर कॉल मॉनिटरिंग प्रणाली सक्रिय कर दी गई है और सभी को 10 मिनट के अंदर कॉल रिसीव या कॉल बैक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मीटिंग में राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह व्यवस्था पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि, हमारा एक ही प्रोटोकॉल है जनता की सेवा करना। आने वाले समय में इस व्यवस्था का परिणाम अच्छा मिलेगा। इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी की जाएगी।

यह है 'संवाद सेतु'

संवाद सेतु व्यवस्था के तहत कन्नौज, हरदोई और गाजियाबाद जनपद में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर (DCCC) स्थापित किया गया है। अगर किसी अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि की कॉल 10 मिनट के भीतर रिसीव या कॉल बैक नहीं की जाती है, तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचित कर सकेंगे। कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी को तुरंत कॉल बैक के लिए निर्देशित करेगा और संवाद सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था केवल कार्य दिवसों और कार्यालय समय में और सरकारी (CUG) नंबरों पर लागू होगी।

विधानसभा में गूंजा था अफसरों के फोन नहीं उठाने का मामला

यूपी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का मामला गूंजा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा था कि संसादीय कार्य मंत्री के साथ बैठक कर इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर हाबी है, यह आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सदन ने चार पुलिस कर्मियों को सजा दी। अधिकारी फोन का जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें देना चाहिए। नंबर का रिकार्ड वे रखें, नहीं तो कार्रवाई होगी। सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सुझाव दिया कि फोन न उठने की समस्या को देखते हुए विधानसभा की ओर से एक नंबर जारी किया जाए, जिसे सभी अधिकारियों को सेव कराया जाए। अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने पर इस पर शिकायत की जाए और इसी नंबर से उसको संदेश भेजा जाए, जिससे बात हो सके।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

