अब कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, महंत राजूदास बोले- आक्रांताओं की मजार उखाड़ कर फेंक दें

अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजूदास ने कहा कि अब कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। इसका विरोध करेंगे। चोर, लुटेरे, आतंकी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। महंत ने कहा कि आक्रांताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। आक्रांताओं की मजार उखाड़ कर फेंक दें।

Dec 19, 2025 02:50 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत, हिन्दू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू दास ने कहा है कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब व अन्य कई महापुरुष हैं। उनके नाम पर मस्जिद बनाइए। वह भी सहयोग करेंगे। चोर, लुटेरे, आतंकी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह ऐसी मस्जिद का रोजाना विरोध करेंगे। वह बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। महंत राजूदास ने कहा कि आक्रांताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं की मजार उखाड़ कर फेंक दें। मैं भी कारसेवा करुंगा।

ये बातें उन्होंने बहराइच में शहर के एक होटल में गुरुवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि हिन्दू सुरक्षा सेवा संगठन के अलावा उन्होंने सभी हिन्दुत्ववादी संगठनों से आह्वान किया है कि विदेशी आक्रांता गाजी को मारने वाले महाराजा सुहेलदेव का सम्मान होना चाहिए। महंत राजूदास ने कहा कि बहराइच शहर में अति प्राचीन सूर्य मंदिर था, जहां अब मजार बनी है। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला करने वाले आक्रांताओं की मजार उखाड़ कर समुद्र में फेंक दें। अब उसका भव्य निर्माण होना चाहिए। ऐसा होने पर वह भी कारसेवा करेंगे।

शहर में चल रहे केडीसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होने आए पुजारी राजू दास का हुजूरपुर इलाके में जगदीशपुर में पंकज पाठक, डॉ. महेन्द्र पाठक के नेतृत्व में भव्य अगवानी हुई। भग्गड़वा में भी स्वागत आयोजन किया गया। फिर हुजूरपुर स्थित श्री हनुमान मंदिर में उन्होने दर्शन -पूजा की।

