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अब कानपुर टू प्रयागराज सिर्फ 90 मिनट में, 8 ट्रेनें हुईं कवच से लैस; सुरक्षा के साथ बढ़ेगी रफ्तार

Mar 23, 2026 09:29 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर से सूबेदारगंज के बीच लगभग 190 किमी. के सेक्शन में ट्रेनों की गति बढ़ाने की कड़ी में ट्रैक के दोनों ओर सेफ्टी वॉल बनाने का काम कोई 96 फीसदी पूरा हो चुका है। पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि यह सेक्शन जल्द ही मिनी हाईस्पीड का होगा। ट्रेनों की गति 160 की होगी।

अब कानपुर टू प्रयागराज सिर्फ 90 मिनट में, 8 ट्रेनें हुईं कवच से लैस; सुरक्षा के साथ बढ़ेगी रफ्तार

कानपुर से प्रयागराज ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सूबेदारगंज से सेंट्रल स्टेशन तक चलने वाली संगम, प्रयागराज सहित आठ ट्रेनों को कवच से लैस कर दिया गया है। सेफ्टी वॉल का भी काम लगभग 96 फीसदी पूरा हो गया है। इसके बाद इस सेक्शन में ट्रेनों की गति 160 किमी. प्रति घंटा हो जाएगी। इनका टाइम टेबल भी बदलेगा। एनसीआर ने आठ ट्रेनों के कवच से लैस होने के बाद ट्रायल भी कर लिया है। ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए मुख्य संरक्षा आयुक्त से इजाजत मांगी गई है। सीआरएस की हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों की गति 130 से बढ़ाकर 160 किमी. प्रति घंटा होगी तो कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज का सफर 90 मिनट में पूरा होगा,जबकि अभी ट्रेनें दो घंटे से साढ़े तीन घंटे में सफर पूरा करती हैं।

96 फीसदी सेफ्टी वॉल का काम पूरा

कानपुर से सूबेदारगंज के बीच लगभग 190 किमी. के सेक्शन में ट्रेनों की गति बढ़ाने की कड़ी में ट्रैक के दोनों ओर सेफ्टी वॉल बनाने का काम कोई 96 फीसदी पूरा हो चुका है। कुछ फ्वाइंटों पर पैच छूटा है, इसे भी एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि यह सेक्शन जल्द ही मिनी हाईस्पीड का होगा। ट्रेनों की गति 160 की होगी।

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इन ट्रेनों में कवच सिस्टम लगा

- 12417- 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस, 14113-14114 संगम लिंक एक्सप्रेस, 14163-14164 संगम एक्सप्रेस ,15003-15004 चौरीचौरा एक्सप्रेस, 12307-123-8 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, 22437-22438 नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस, 20433-20434 सूबेदारगंज-जम्मू मेल, 12403-12404 प्रयागराज-लालगढ़ जंक्शन एक्सप्रेस।

अब टूंडला से गाजियाबाद के बीच जल्द ट्रायल

कानपुर। रेलवे अफसरों ने बताया कि गाजियाबाद से प्रयागराज के बीच के ट्रैक को लगभग मिनी हाईस्पीड के लायक बनाना है। गाजियाबाद औऱ कानपुर तक केवल टूंडला से सेंट्रल स्टेशन के बीच काम चल रहा है। गाजियाबाद से टूंडला के बीच कवच का काम हो चुका है। अब जल्द ही इस सेक्शन में ट्रायल अप्रैल तक हरहाल में कर लिया जाएगा।

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जून तक फिट होगा 609 किमी. का सेक्शन

कानपुर। रेलवे अफसरों ने बताया कि गाजियाबाद से सूबेदारगंज की दूरी लगभग 609 किमी. है। यह सेक्शन जून-2026 तक कवच से पूरा हो जाएगा। ट्रेनों में भी इसे लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। सीआरएस की संस्तुति मिलते गति बढ़ेगी।

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क्या बोले अधिकारी

एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर से प्रयागराज के बीच के सेक्शन के कवच से लैस कर लिया गया है। 16 ट्रेनों में कवच भी लग चुका है। मुख्य संरक्षा आयुक्त को पत्र भेज इस सेक्शन में गति 160 किमी. करने की इजाजत ली जाएगी। सीआरएस की इजाजत मिलते ही गति बढ़ जाएगी तो समय कम हो जाएगा। इससे ट्रेनों के समय में बदलाव भी होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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