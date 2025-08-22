Now it will be easy to get the map of ancestral land in UP, instructions sent to all DM यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना होगा आसान, सभी डीएम को भेजे गए निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News

यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना होगा आसान, सभी डीएम को भेजे गए निर्देश

यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना आसान होगा। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:02 AM
यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना होगा आसान, सभी डीएम को भेजे गए निर्देश

उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी जमीन के नक्शा आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बार-बार तहसील और विभागाें के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब पुश्तैनी जानने के लिए राजस्व भू-मानचित्र पाना आसान हो जाएगा। अगर नक्शा नष्ट हो गया है तो इसे नए सिरे से बनवाकर तहसीलों पर रखवाया जाएगा। आवेदन करने वाले लोगों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।

जिलाधिकारियों को आयुक्त एवं सचिव के भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि तहसील और जिला स्तर पर राजस्व अभिलेखागार के साथ बंदोबस्त अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय में खोजबीन कराते हुए इसे संग्रहीत कर सुरक्षित किया जाएगा। भू-मानचित्र अनुपलब्ध व जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में इसके कारणों की जांच कराते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। नष्ट होने या अनुपलब्ध होने की स्थिति की जानकारी राजस्व परिषद को दी जाएगी।

जिन ग्रामों के भू-मानचित्र तहसील, जिला या फिर राजस्व परिषद स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रयागराज से संपर्क किया जाएगा। उनके यहां से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वहां भी भू-मानचित्र उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद इसे सुरक्षित रखा जाएगा और लोगों द्वारा मांग किए जाने पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन जानने के लिए नक्शा के लिए आवेदन करता है। उसे मानचित्र की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

