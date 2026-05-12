काम की बात: यूपी में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना होगा आसान, ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना आसान हो जाएगा।लोग घर बैठे ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) के माध्यम से वह आवेदन कर सकेंगे।
UP News: उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करना आसान होगा। यूपी में लोगों को अब मकान व दुकान का नक्शा पास करवाने के लिए जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह घर बैठे ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) के माध्यम से वह आवेदन कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा भी उन्हें मिलेगी।
यही नहीं अब पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायतों से संबंधित समस्त लेन-देन, नोटिस, आरसी आदि कार्य भी पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिए हैं। नक्शा पास कराने, करों की अदायगी के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ जल्द पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कराए जाने की तैयारियां की जा रहीं हैं। जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने व करों के भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। कहीं किसी भी कीमत पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। आम लोगों को बेवजह जिला पंचायत कार्यालय की परिक्रमा नहीं करनी होगी।
यह नई व्यवस्था कारगर साबित होगी
यही नहीं जिला पंचायतों की कमाई भी इससे बढ़ेगी और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और कार्य समय पर पूरें हों इसके लिए यह नई व्यवस्था कारगर साबित होगी। ओआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही अब जिला पंचायतों के समस्त कामकाज होंगे। शत-प्रतिशत कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर होगा काम
शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा ओर पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी। सरकार का उद्देश है कि अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानी खत्म हो ओर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान व्यवस्था लागू हो। इससे सभी दिक्कतें दूर होगी। इसके साथ ही लोगों को भी आसानी होगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें