Hindi NewsUP NewsNow in Prayagraj, a young man was killed by hitting him with bricks and stones in public, angry people created ruckus
अब प्रयागराज में सरेराह ईंट-पत्थर से मारकर युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल, तोड़फोड़

संक्षेप: प्रयागराज में एक युवक की सरेराह ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। काफी देर तक पुलिस लोगों को समझाने में कोशिश में जुटी रही। हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Tue, 21 Oct 2025 05:34 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी में पिछले कुछ दिनों से भीड़ हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है। रायबरेली में दलित हरिओम और सहारनपुर में हामिद की पीट-पीटकर हत्या के बाद दिवाली की रात मऊ में 21 साल के युवक की लाठी-डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। अब मंगलवार की दोपहर प्रयागराज में एक युवक की सरेराह ईंट पत्थर से कूंचकर मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात शहर के मुंडेरा में एक पेट्रोल पंप के समीप हुई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। घटनास्थल पर धूमनगंज समेत कई थानों की फोर्स व पीएसी बुलाई गई है। पुलिस गुस्साए लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। हत्या का सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है।

नीमसराय निवासी 40 वर्षीय रविंद्र कुमार उर्फ मुन्नू मंगलवार की दोपहर किसी काम से घर से निकला था। आरोप है कि मुंडेरा के समीप कुछ युवकों का रविंद्र से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। युवकों ने रविंद्र की ईंट पत्थर से बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके खून से लथपथ होकर बेहोश होने पर आरोपी युवक भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन रविंद्र को लेकर एसआरएन अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर लगते ही आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजन व स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के हंगामे की सूचना पर कई थाने की पुलिस और पीएसी फोर्स पहुंच गई। एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव ने बताया कि हत्या के पीछे अभी विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल

रविंद्र संविदा पर रोडवेज बस चालक था। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दो पक्ष के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकते दिख रहे है। इसी बीच एक ईंट का टुकड़ा रविंद्र के सिर पर लगा और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया।