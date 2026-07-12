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अब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पूरी होने के 90 दिन में नौकरी, प्लेसमेंट नहीं कराया तो कंपनी पर ऐक्शन

By Ajay Singh
लखनऊ, आशीष द्विवेदी
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Jobs after skill development : उत्तर प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 90 दिन में नौकरी मिल जाएगी। कंपनी यदि प्लेसमेंट नहीं कराएगी तो उस पर ऐक्शन भी हो सकता है। कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही युवाओं को पारदर्शी ढंग से प्रशिक्षण और रोजगार मिले इसकी व्यवस्था की गई है।

अब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पूरी होने के 90 दिन में नौकरी, प्लेसमेंट नहीं कराया तो कंपनी पर ऐक्शन

Jobs after skill development : यदि आपके पास हुनर है तो फिर भी आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हर हुनरमंद को अच्छी शुरुआत मिले इसलिए यूपी में अब कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को 90 दिनों में नौकरी दिलाना जरूरी बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण देने वाली कंपनियां यदि प्लेसमेंट नहीं कराएंगी तो उन पर कार्रवाई होगी। एआई आधारित डैशबोर्ड से प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं के प्लेसमेंट की निगरानी होगी। युवाओं के नौकरी करने की सालभर जानकारी भी ली जाएगी।

उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से कौशल प्रशिक्षण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही युवाओं को पारदर्शी ढंग से प्रशिक्षण और रोजगार मिले इसकी व्यवस्था की गई है। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण पा रहे युवाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है।

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उप्र कौशल विकास मिशन मुख्यालय में कंट्रोल रूम से हर दिन की रिपोर्ट ली जा रही है। गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को चिह्नित कर बाहर किया जा रहा है। यही नहीं छिटपुट गलती मिलने पर भी उनके प्रशिक्षण बैच में कटौती कर उन्हें चेतावनी दी जा रही है। एआई आधारित कौशल दर्पण डैशबोर्ड के माध्यम से जिलों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार एक-एक प्रशिक्षण प्रदाता कंपनी की निगरानी की जा रही है। आवासीय प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए हर दिन आठ घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है। युवाओं की उपस्थिति पर सख्ती बरती जा रही है। न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही रोजगार मेले में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

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रोजगार मेले में गरीब और दिव्यांगों को प्राथमिकता

इस बीच 13 और 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेला लगने जा रहा है। इन मेलों में गरीब और दिव्यांग अभ्यथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जीरो पॉवर्टी अभियान में चिह्नित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा मौका है। मेले के लिए क्यूआर कोड के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया जाएगा। सभी जिलों में मुख्य विकास अधिकारी और कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक के आपसी समन्वय से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बताया गया है कि रोजगार मेला स्थलों पर जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। क्यूआर कोड के जरिए युवा मेला स्थल पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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