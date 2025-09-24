अब सीतापुर में बिना अनुमति निकला ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस; पुलिस से भिड़ंत के बाद 100 लोगों पर केस

सीतापुर में बिना अनुमति आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर जुलूस निकालने और भड़काऊ नारेबाजी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी अभद्रता की और हमलावर हो गए। मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यूपी में अब सीतापुर जिले में बिना अनुमति आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर जुलूस निकालने और भड़काऊ नारेबाजी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी अभद्रता की और हमलावर हो गए। मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये मामला बिसवां क्षेत्र का है। सब इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि वह दरोगा सुधाकर सिंह, कांस्टेबल आकाश, विवेक और सौरभ दहिया के साथ गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि समुदाय विशेष के कुछ व्यक्ति कस्बा बिसवां पर रोडवेज बस अड्डा के पास एक जुलूस के रूप में झंडा बैनर व आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखे तख्ती पर बिना अनुमति के जुलूस निकल रहे हैं। मौके पर पहुंचा तो काफी संख्या में आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखे तख्ती व झंडा बैनर लिये हुए भड़काऊ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में कालागेट की तरफ जा रहे थे, जिससे सीतापुर बिसवां मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुलिस ने जूलूस निकाल रहे व्यक्तियों को रोक कर जुलूस की अनुमति आदि की मांग की तो उक्त सभी व्यक्तियो के द्वारा हम पुलिस वालों का विरोध करते हुए उग्र एवं हमलावर हो गये।

लोगों को समझा बुझाकर बिसवां लहरपुर मुख्य मार्ग को खाली करने हेतु कहा गया तो उपरोक्त सभी लोग पुनः विरोध करने लगे और हम लोगों के द्वारा की जा रही ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करते हुए धार्मिक व भड़काऊ नारेबाजी करते रहे, जिससे साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मौजूद पुलिस बल के द्वारा रोका गया तथा कार्यक्रम आयोजित की अनुमति प्राप्त न करने के कारण कार्यक्रम यहीं समाप्त करने को कहा गया तथा स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया गया। जूलूस निकाल रहे उपरोक्त नामित व लगभग 100 मुस्लिम युवकों के द्वारा जुलूस समाप्त नहीं किया गया और कालागेट की ओर चलते चले गये।

घटना की मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग की गयी है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जुलूस में शामिल समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जानबूझकर साम्प्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किये गये है जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। पुलिस ने आविद घोषी पुत्र अजीज घोषी, सैफ खान पुत्र आफताब आलम, आदिल अन्सारी पुत्र शेर अली, अनवारुल पुत्र अज्ञात, रिजवान पुत्र सुलेमान खां, रहम वेग पुत्र वकील, मो. अनस पुत्र मो. शफीक, मो. इजमाम पुत्र मो. जमाल, अब्दुल हजीव पुत्र अव्दुल हाई, असद पुत्र शमीम, जैद पुत्र नफीश, अशफाक, नूर पुत्र भैनू, जमील और रिहान समेत 100 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है।

बनारस में भी आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस, केस उधर, बनारस के मदनपुरा में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ बुधवार को जुलूस निकाले जाने पर दशाश्वमेध पुलिस ने चार नामजद एवं 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक कमिश्नरेट में दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके पहले सिगरा थाने में केस दर्ज किया गया था।

मदनपुरा चौकी प्रभारी विशाल विक्रम सिंह ने तहरीर दी। बताया कि मदनपुरा के मौ.शाहजेब मुहम्मदी, आवेश राजा (मदनी राजा बरकती ग्रुप), हाजी हारुन, हाफिज अब्दुल कादिर तथा 50 अज्ञात लोग आई लव मोहम्मद लिखे बैनर एवं पोस्टर के साथ डीजे बजाकर जुलूस निकाले थे। आवागमन को बाधित कर नारेबाजी करते बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकाला गया था। आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। जुलूस को लेकर स्थानीय लोगों में भय एवं आक्रोश था। इस प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत कर वर्चस्व कायम करने, जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने एवं अराजकता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया।

रेवड़ीतालाब में उतरवाया बैनर रेवड़ीतालााब में धार्मिक स्थल के निकट सड़क पर लगाए गए बैनर की सूचना पर पुलिस पहुंची। भेलूपुर थाने के रेवड़ी तालाब चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव ने बैनर उतरवाया। बैनर लगाने वालों के बारे में पूछताछ की। बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में आगे की कार्रवाई होगी।