सत्ताधारियों ने अब पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है, अखिलेश ने देशवासियों ने नाम लिखा लंबा संदेश

संक्षेप: अखिलेश यादव ने एक संदेश में कहा कि पीडीए की मौत होना जिनके लिए 'छुटपुट घटना' हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 

Thu, 6 Nov 2025 07:06 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की छापेमारी के दौरान गई हुई बसपा नेता की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा शोक जताया और यूपी सरकार घेरा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लंबी-चौड़ी पोस्ट भी डाली। उन्होंने लिखा, अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने एक संदेश में कहा कि पीडीए की मौत होना जिनके लिए 'छुटपुट घटना' हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है।

उन्होने कहा हमें पीडीए के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है। पीडीए पंचायत से सबको जोड़ना है। हर गांव, पुरवा, मजरा, टोला; हर गली, नुक्कड़, बस्ती और घर-द्वार-दरवाज़े और दिल तक पीडीए की एकता का ये संदेश पहुंचाना है कि जब पीडीए की सरकार बनेगी तभी हमारा मान, सम्मान, संविधान और वोट का अधिकार बचेगा, तभी राशन, पेंशन और खेत-ज़मीन के काग़ज़ से नाम नहीं कटेगा। पीडीए सरकार आयेगी ⁠तभी आरक्षण बचेगा और नौकरी का लाभ मिलेगा। ⁠सबको काम-कारोबार और रोज़गार के लिए बराबर मौका मिलेगा। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी-काम-रोज़गार मिलेगा।

नई सीख, हुनर और अपने काम स्टार्टअप के लिए पूरा सहयोग मिलेगा। ⁠युवाओं के लिए पुरानी पूर्णकालिक भर्ती फिर से निकलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त होगी और सैन्यकर्मी सैनिक का सम्मान आजीवन पाएंगे। छोटे दुकानदार अपना काम चला-बढ़ा पाएंगे। ⁠फिर से निवेश के लिए लोग आएंगे और साथ में रोज़गार देने वाले उद्योग-मिल-कारखाने चल पाएंगे। पेशेवर और मेहनतकश के हाथ में भी दो पैसे बच पाएंगे। ⁠बुजुर्ग और सभी अपनी बचत का सही ब्याज पाएंगे। सभी बीमार बड़े-बूढ़े, जच्चा-बच्चा मुफ़्त इलाज, दवाई और एक्सरे और अन्य जांच करवा पाएंगे। ⁠

