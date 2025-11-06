सत्ताधारियों ने अब पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है, अखिलेश ने देशवासियों ने नाम लिखा लंबा संदेश

संक्षेप: अखिलेश यादव ने एक संदेश में कहा कि पीडीए की मौत होना जिनके लिए 'छुटपुट घटना' हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की छापेमारी के दौरान गई हुई बसपा नेता की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा शोक जताया और यूपी सरकार घेरा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लंबी-चौड़ी पोस्ट भी डाली। उन्होंने लिखा, अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने एक संदेश में कहा कि पीडीए की मौत होना जिनके लिए 'छुटपुट घटना' हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है।

उन्होने कहा हमें पीडीए के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है। पीडीए पंचायत से सबको जोड़ना है। हर गांव, पुरवा, मजरा, टोला; हर गली, नुक्कड़, बस्ती और घर-द्वार-दरवाज़े और दिल तक पीडीए की एकता का ये संदेश पहुंचाना है कि जब पीडीए की सरकार बनेगी तभी हमारा मान, सम्मान, संविधान और वोट का अधिकार बचेगा, तभी राशन, पेंशन और खेत-ज़मीन के काग़ज़ से नाम नहीं कटेगा। पीडीए सरकार आयेगी ⁠तभी आरक्षण बचेगा और नौकरी का लाभ मिलेगा। ⁠सबको काम-कारोबार और रोज़गार के लिए बराबर मौका मिलेगा। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी-काम-रोज़गार मिलेगा।