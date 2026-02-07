Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNow Ghaghra Sanjay Setu will be closed only after the pontoon bridge is built, Yogi instructions after meeting the MLA
अब पांटून पुल बनने के बाद ही बंद होगा घाघरा संजय सेतु, विधायकों के मिलने के बाद योगी के निर्देश

अब पांटून पुल बनने के बाद ही  घाघरा नदी संजय सेतु बंद होगा। विधायकों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में एनएचएआई के परियोजना निदेशक को आदेश दे दिए हैं।

Feb 07, 2026 05:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
घाघरा नदी के संजय सेतु की मरम्मत के लिए 60 दिन के लिए यातायात पूरी तरह से बंद होने की बात के बीच लखनऊ से बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर आने और जाने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। घाघरा नदी पर बना संजय सेतु अब पांटून पुल बनने के बाद ही मरम्मत के लिए बंद होगा। गोंडा के पांच विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पुल बंद करने से पहले पांटून पुल की व्यवस्था करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने इस संबंध में एनएचएआई के परियोजना निदेशक को आदेश दे दिए हैं।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि लोनिवि के प्रमुख सचिव ने उन्हें पांटून पुल बनाने के बाद ही गांधी सेतु बंद करने के आदेश दिए हैं। पांटून पुल लोक निर्माण विभाग बनाएगा और इसक खर्च एनएचएआई वहन करेगा। पांटून पुल बनाने की लागत विभाग से इस्टीमेट आने के बाद ही पता चलेगी। मरम्मत के लिए पुल दो महीने बंद करने की योजना है।

जानकारी के मुताबिक पहले आवागमन के लिए पुल 10 फरवरी से बंद होना था। एनएचएआई ने इसके लिए पुल के उस पार पड़ने वाले जिलों से अनापत्ति मांगी थी। जिलों ने वैकल्पिक रास्ता होने तक अनापत्ति देने से इनकार कर दिया था। नकुल ने बताया कि पांटून पुल बनने में 15 से 20 मार्च तक का वक्त लग सकता है। प्रयागराज माघ मेला में लगा पांटून पुल यहां लाया जाएगा और फिर उसे घाघरा नदी पर बांधा जाएगा। पांटून पुल पर पैदल, छोटे वाहन आदि चलने की अनुमति होगी। भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। यह काम पूरा होने के बाद ही संजय सेतु की मरम्मत हो सकेगी।

हजारों लोगों का रोजाना आवागमन

निर्माण साल 1981 में शुरू हुआ और तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने 9 अप्रैल, 1981 को इसकी आधारिशला रखी थी. इससे बनने में 3 साल लगे और 1984 में इस पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था। तब यह यूपी का सबसे लंबा पुल माना जाता था। फिलहाल पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है और अब इसे बंद करके मरम्‍मत करना जरूरी है। इस पर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावसती के यात्रियों और मालवाहक वाहनों का सीधा लोड है। इस रास्ते से नेपाल बार्डर के जिलों के निवासियों और सिद्धार्थनगर से भी लोगों का आवागमन हो रहा है। ऐसे में लगभग 70-75 हजार से अधिक लोगों का रोजाना आवागमन है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

