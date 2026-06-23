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अब लखनऊ के इरम कॉलेज में लगी आग, मची अफरातफरी, कल अग्निकांड में 15 जिंदा जले थे

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 15 की जान चली गई थी। अब आज मंगलवार को लखनऊ के इरम कॉलेज में आग लग गई। इससे अफरातफरी मच गई।

अब लखनऊ के इरम कॉलेज में लगी आग, मची अफरातफरी, कल अग्निकांड में 15 जिंदा जले थे

यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित चार मंजिला इमारत में लगी आग अभी ठंडी नहीं हो पाई थी कि मंगलवार को ठाकुरगंज इलाके के इरम कॉलेज के ऑफिस में आ लग गई। आग की लपटों को देखकर लोगों में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त कॉलेज में बच्चे नहीं थे। अगर छात्र होते तो यह भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रीय लोगों ने लपटों को देखकर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना दी। जानकारी मिलते ही चौक फायर स्टेशन के एफएसओ दमकल की दो गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी ने गेट में लगे ताले को तोड़कर कॉलेज के अंदर घुसे। इसके बाद दमकल कर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया। करीब आधे घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

चौक एफएसओ पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब पौने चार बजे कंट्रोल रूम पर इमर कॉलेज में आग लगने की जानकारी मिली। आग की सूचना मिलते ही एफएसओ दमकल की दो गाड़ियां लेकर ठाकुरगंज के शेखपुर हबीबपुर के इरम कॉलेज पहुंचे। वहां देखा कि कॉलेज का मेन गेट बंद था। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दमकल कर्मियों ने कॉलेज का मेन गेट का ताला तोड़ा और परिसर में गए। वहां देखा कि कॉलेज ऑफिस के कमरे में आग लगी हुई थी। दमकल कर्मी ने कमरे का दरवाजा का ताला तोड़ा और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया।

कॉलेज के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी

एफएसओ ने बताया कि कॉलेज दो मंजिला बना हुआ है। कॉलेज के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग ऑफिस में लगी थी। आग से ऑफिस में रखा फर्नीचर और कागज जल गए है। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त कॉलेज में आग लगी थी। उस वक्त कॉलेज बंद था। कुछ देर पहले ही कॉलेज बंद हुआ था।

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कल चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी

आपको बता दें कि अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई थी। आग का भयावह मंजर देख दूसरे और तीसरे तलों से बच्चे एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कूद गए। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए थे।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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