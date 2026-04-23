अब खाद और बीज के दुकानदार भी बनाएंगे फार्मर आईडी, किसानों के लिए राहत

अब खाद और बीज के दुकानदार भी फार्मर आईडी बनाएंगे। डीएओ ने बताया कि ऐप डाउनलोड करवाकर खाद लेने के लिए आने वाले किसानों की मौके पर ही आईडी बनाएंगे। इसकी शुरुआत जिले में जरवल से कर दी गई है।

UP News: यूपी के बहराइच जिले में शत प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए कृषि विभाग जुटा है। अब जिला कृषि अधिकारी ने जिले के खाद व बीज दुकानदारों को भी किसानों के फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। आईडी बनाने के साथ ही मोबाइल ऐप पर पंजीयन में भी मदद करेंगे। डीएओ ने बताया कि ऐप डाउनलोड करवाकर खाद लेने के लिए आने वाले किसानों की मौके पर ही आईडी बनाएंगे। इसकी शुरुआत जिले में जरवल से कर दी गई है। इस किसानों को राहत मिलेगी।

जिले में सात लाख से अधिक किसान हैं, जिनकी फार्मर आईडी बननी है। अब तक चार लाख पांच हजार किसानों की फार्मर आईडी बन गई है। सभी किसानों की फार्मर आईडी बने, इसके लिए 14 विकास खंड में संचालित खाद व बीज की दुकान के संचालकों को भी जानकारी दी गई है।कृषि विभाग के मुताबिक खाद व बीज की खरीद के लिए दुकान पहुंचने वाले किसानों को उनके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करवाकर फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों की फार्मर आईडी बन सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

कृषि विभाग कार्यालय के मुताबिक, जिले भर में 1210 खाद व बीज के दुकान संचालित हैं। अब इनके द्वारा भी फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत रविवार से जिले में कर दी गई है। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा के निर्देश पर जरवल के एग्री जंक्शन केंद्र धवरिया में विक्रेता के मोबाइल में सहायक एप डाउनलोड कराकर तीन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई गई।

डॉ. सूबेदार यादव, जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि खाद व बीज की दुकानों पर आने वाले किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय किसानों की संख्या दुकानों पर कम है। बारिश होने के बाद किसानों की संख्या बढ़ेगी। फार्मर आईडी बनाने में सफलता मिलेगी।