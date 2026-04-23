अब खाद और बीज के दुकानदार भी बनाएंगे फार्मर आईडी, किसानों के लिए राहत
अब खाद और बीज के दुकानदार भी फार्मर आईडी बनाएंगे। डीएओ ने बताया कि ऐप डाउनलोड करवाकर खाद लेने के लिए आने वाले किसानों की मौके पर ही आईडी बनाएंगे। इसकी शुरुआत जिले में जरवल से कर दी गई है।
UP News: यूपी के बहराइच जिले में शत प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए कृषि विभाग जुटा है। अब जिला कृषि अधिकारी ने जिले के खाद व बीज दुकानदारों को भी किसानों के फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। आईडी बनाने के साथ ही मोबाइल ऐप पर पंजीयन में भी मदद करेंगे। डीएओ ने बताया कि ऐप डाउनलोड करवाकर खाद लेने के लिए आने वाले किसानों की मौके पर ही आईडी बनाएंगे। इसकी शुरुआत जिले में जरवल से कर दी गई है। इस किसानों को राहत मिलेगी।
जिले में सात लाख से अधिक किसान हैं, जिनकी फार्मर आईडी बननी है। अब तक चार लाख पांच हजार किसानों की फार्मर आईडी बन गई है। सभी किसानों की फार्मर आईडी बने, इसके लिए 14 विकास खंड में संचालित खाद व बीज की दुकान के संचालकों को भी जानकारी दी गई है।कृषि विभाग के मुताबिक खाद व बीज की खरीद के लिए दुकान पहुंचने वाले किसानों को उनके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करवाकर फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों की फार्मर आईडी बन सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
कृषि विभाग कार्यालय के मुताबिक, जिले भर में 1210 खाद व बीज के दुकान संचालित हैं। अब इनके द्वारा भी फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत रविवार से जिले में कर दी गई है। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा के निर्देश पर जरवल के एग्री जंक्शन केंद्र धवरिया में विक्रेता के मोबाइल में सहायक एप डाउनलोड कराकर तीन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई गई।
डॉ. सूबेदार यादव, जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि खाद व बीज की दुकानों पर आने वाले किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय किसानों की संख्या दुकानों पर कम है। बारिश होने के बाद किसानों की संख्या बढ़ेगी। फार्मर आईडी बनाने में सफलता मिलेगी।
फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
तहसील महसी के शिवपुर ग्राम किशुनपुर मीठा में फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान और भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ.सौरभ वर्मा ने कैंप व प्रज्ञा जन सेवा केंद्र का निरीक्षण किया।भूमि संरक्षण अधिकारी ने किसानों को बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराना बनवाना आज की प्राथमिकता है। क्योंकि आने वाले समय में बिना फार्मर रजिस्ट्री के उर्वरक, बीज एवं पेस्टिसाइड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अत्यंत आवश्यक है l दूसरी ओर उप निदेशक कृषि विनय कुमार वर्मा व उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिशिर कुमार वर्मा ने विकासखंड तेजवापुर के ग्राम ग्राम पंचायत भंवरी, फतेउ ल्लlहपुर एवं विकास खंड महसी के ग्राम पंचायत धनlवा मैं कैंप आयोजन कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाए जाने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अवर अभियंता भूमि संरक्षण योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी संतोष कुमार एवं रंजीत कुमार प्राविधिक सहायक ग्रुप सी उपस्थिति रहे l
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें