बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे, मुश्किल में उपभोक्ता

राजधानी लखनऊ में बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे। भारी-भरकम बिल देखकर परेशान बिजली उपभोक्ता एसडीओ और एक्सईएन कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं।

यूपी में लेसा के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे हैं। किसी का सोलर कनेक्शन के बावजूद एक महीने का 75 हजार रुपये बिल तो किसी का 25 हजार रुपये का बिल बन गया। भारी-भरकम बिल देखकर परेशान उपभोक्ता एसडीओ, एक्सईएन कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। कई सोलर कनेक्शन के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट गलत फीड होने से बिल अधिक आ गया।

लेसा में वर्तमान में बिजली कनेक्शन के लिए जो नये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं इसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऑटोमैटिक अनाप-शनाप बिल भेजा जा रहा है। राजाजीपुरम निवासी विजय कुमार का दो किलोवाट घरेलू कनेक्शन है। अगस्त का बिल 19,371 रुपये का मैसेज भेज दिया। उन्होंने एसडीओ से शिकायत की तब उनका बिल 3929 रुपये का बना। इसी प्रकार राजाजीपुरम निवासी सावित्री देवी का चार किलोवाट घरेलू कनेक्शन है। परिसर पर सोलर लगे होने के बावजूद दो माह का बिल 75,060 रुपये भेज दिया। पीड़ित उपभोक्ता ने शिकायत की तो 4370 रुपये का बिल बना।

बिजली बिल और मीटर पर अलग-अलग रीडिंग चिनहट निवासी ओम प्रकार (खाता सं. 6394090000) का बिल पर अंकित रीडिंग 24334.93 है, जबकि मीटर पर अंकित रीडिंग 17172 है। इसी प्रकार चिनहट निवासी विजय कुमार शाह (खाता सं. 8400371099) का बिल पर रीडिंग 23384.04 है, जबकि मीटर पर रीडिंग 18519 है। वहीं चिनहट निवासी बंशीलाल (खाता सं. 1792846000) का बिल पर रीडिंग 2298.53 है, जबकि मीटर पर रीडिंग 3128.4 है। चिनहट निवासी अलताफ अहमद (खाता सं. 6431556928) का बिल पर रीडिंग 35446.21 है, जबकि मीटर पर रीडिंग 18613 है। वहीं शोम दत्त (खाता सं. 1624880000) का बिल पर रीडिंग 43326.63 है, जबकि मीटर पर रीडिंग 17387 है।

सोलर कनेक्शन लगा, फिर भी गलत बिल राजाजीपुरम ओेल्ड उपकेंद्र की उर्मिला (खाता सं. 3155811111) का तीन किलोवाट लोड सोलर कनेक्शन है। इसके बावजूद इनका 25,400 रुपये का बिल भेज दिया। अपट्रॉन उपकेंद्र के अहिरनखेड़ा निवासी अजय कुमार का चार किलोवाट लोड (खाता सं. 6583122222) कनेक्शन है। विभाग ने 12632 रुपये का बिल भेज दिया। वहीं अहिरनखेड़ा निवासी अरूण कुमार ने तीन किलोवाट लोड (खाता सं. 3886485547) कनेक्शन है। विभाग ने 12700 रुपये का बिल भेज दिया।