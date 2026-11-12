अब यूपी में ही बनेगा बुलडोजर, 1200 करोड़ की फैक्ट्री का भूमि पूजन, योगी ऑनलाइन जुड़े

अब यूपी में ही बुलडोजर का निर्माण होगा। सीएम योगी ने यीडा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीएनएच इंडस्ट्रियल के प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर यूपी का ब्रांड बन चुका है और यहां बने बुलडोजर की मांग देश-विदेश में बढ़ेगी।

माफिया और अपराधियों पर गरजने वाले बुलडोजर को अब यूपी में बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ट्रैक्टरों के साथ बुलडोजर निर्माण के लिए करीब 1200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 100 एकड़ में बनने वाली फैक्ट्री के भूमि पूजन पर सीएम योगी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड बन चुका है। यहां बनने वाले बुलडोजर और ट्रैक्टर की मांग देश ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तथा बुलडोजर की कार्रवाई ने प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब कंपनियां यूपी में बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाएंगी तो इनकी मांग अपने आप बढ़ेगी। इस प्लांट से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।

जेवर बनेगा औद्योगिक और निवेश का बड़ा केंद्र योगी ने कहा कि कभी अपराध के लिए चर्चा में रहने वाला जेवर आज निवेश के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यीडा क्षेत्र के विकास से यहां औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति मिल रही है। क्षेत्र में एचसीएल-फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डाटा सेंटर जैसी परियोजनाएं भी आकार ले रही हैं।

50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में पलायन, पिछड़ापन और अराजकता जैसी समस्याएं थीं। अब यूपी निवेश और कारोबार के नए केंद्र के रूप में उभरा है। उनके मुताबिक पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है, जबकि स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार पहुंच गई है।