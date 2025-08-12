Now bulldozer runs on cemetery in Sambhal, administration vacated three bigha government land संभल में अब कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, तीन बीघा सरकारी ज़मीन प्रशासन ने खाली कराई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से यूपी का संभल चर्चा में बना हुआ है। हिंसा के बाद कई स्थानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। एक बार फिर मंगलवार को संभल में बुलडोजर गरजा है। इस बार कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला और तीन बीघा सरकारी जमीन खाली कराई गई है।

Yogesh Yadav संभल, कार्यालय संवाददाताTue, 12 Aug 2025 10:45 PM
संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय गांव में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बीघा से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस सरकारी भूमि पर तारबंदी कर कब्रिस्तान बना लिया गया था। इससे इस भूमि का सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पा रहा था।

मामले में तहसीलदार संभल न्यायालय ने 9 जुलाई को कब्जा हटाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुपालन में एक विशेष समिति गठित की गई। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ आईपीएस आलोक भाटी, राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने गाटा संख्या 128 और 129 का सीमांकन कराया और करीब तीन बीघा से अधिक भूमि से कब्जा हटवाया।

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जमीन पर कब्रनुमा ढांचे बनाकर कब्जा किया गया था। यह कब्जा बहुत पुराना माना जा रहा है, लेकिन पिछले दो महीनों में किसी ने भी इस जमीन पर अपना दावा पेश नहीं किया और न ही न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई आपत्ति या अपील दर्ज कराई। संवेदनशील मामले को देखते हुए प्रशासन ने पूरे ऑपरेशन के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की। मौके पर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को अब सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा।

