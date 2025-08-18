Now bulldozer roared in this district of UP, Heera Panna Guest House demolished, land worth 140 crores vacated यूपी में सेना की मौजूदगी में गरजा बुलडोजर, हीरा पन्ना गेस्ट हाउस ध्वस्त, 140 करोड़ की जमीन खाली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNow bulldozer roared in this district of UP, Heera Panna Guest House demolished, land worth 140 crores vacated

यूपी में सेना की मौजूदगी में गरजा बुलडोजर, हीरा पन्ना गेस्ट हाउस ध्वस्त, 140 करोड़ की जमीन खाली

यूपी के कानपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर एक्शन से 140 करोड़ रुपये कीमत की जमीन खाली कराई गई। कैंटोमेंट की परिधि में मरेकंपनी पुल के समानांतर स्थित हीरा पन्ना गेस्ट हाउस और मिर्जा डेकोरेटर्स के प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन, सेना की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया।

Yogesh Yadav कानपुर। प्रमुख संवाददाताMon, 18 Aug 2025 11:23 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में सेना की मौजूदगी में गरजा बुलडोजर, हीरा पन्ना गेस्ट हाउस ध्वस्त, 140 करोड़ की जमीन खाली

यूपी के कानपुर में सोमवार को बुलडोजर गरजा। कैंटोमेंट की परिधि में मरेकंपनी पुल के समानांतर स्थित हीरा पन्ना गेस्ट हाउस और मिर्जा डेकोरेटर्स के प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन, सेना और भारत सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के स्थायी अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। खाली हुई जमीन की मौजूदा कीमत 140 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। अब भारत सरकार के कब्जे में जमीन हो गई है। कब्जेधारियों ने स्टे के खिलाफ एडीजे - 21 की अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। इस पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

भारत सरकार के अधीन रक्षा संपदा कमान की जमीन आजादी के पहले वर्ष 1944 में ओल्ड ग्रांट योजना के तहत मुरी एंड कंपनी को आवंटन हुआ था पर आवंटन नियमावली में दर्ज है कि भारत सरकार जब चाहे तो जमीन खाली करा सकती है। मुरी एंड कंपनी के आवंटी 40 पहले शहर छोड़कर चले गए हैं। इस जमीन पर मिर्जा डेकोरेटर्स और हीरा पन्ना संचालक काबिज हो गए। वर्ष 1998 में दोनों आवंटियों ने अपर सिविल जज अष्टम की अदालत से स्टे ले लिया।

कौशल किशोर शर्मा ने पैरोकारी की और इनका स्टे 31 मई-2025 को खत्म करा दिया। इसके बाद कौशल किशोर शर्मा ने इस जमीन को सेना,जिला प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से खाली करा ली। स्टे पर सोमवार को कथित कब्जेदारों के वकील को बहस करनी थी पर उन्होंने बहस के लिए 1 सितंबर की तिथि ले ली है।

ये भी पढ़ें:गर्दन पर पैर रखकर बोली युवती, तुझे छूना गंवारा नहीं, लापता युवक का VIDEO वायरल
Kanpur Kanpur News UP Bulldozer Action अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |