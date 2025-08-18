यूपी में सेना की मौजूदगी में गरजा बुलडोजर, हीरा पन्ना गेस्ट हाउस ध्वस्त, 140 करोड़ की जमीन खाली

यूपी के कानपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर एक्शन से 140 करोड़ रुपये कीमत की जमीन खाली कराई गई। कैंटोमेंट की परिधि में मरेकंपनी पुल के समानांतर स्थित हीरा पन्ना गेस्ट हाउस और मिर्जा डेकोरेटर्स के प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन, सेना की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया।

यूपी के कानपुर में सोमवार को बुलडोजर गरजा। कैंटोमेंट की परिधि में मरेकंपनी पुल के समानांतर स्थित हीरा पन्ना गेस्ट हाउस और मिर्जा डेकोरेटर्स के प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन, सेना और भारत सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के स्थायी अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। खाली हुई जमीन की मौजूदा कीमत 140 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। अब भारत सरकार के कब्जे में जमीन हो गई है। कब्जेधारियों ने स्टे के खिलाफ एडीजे - 21 की अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। इस पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

भारत सरकार के अधीन रक्षा संपदा कमान की जमीन आजादी के पहले वर्ष 1944 में ओल्ड ग्रांट योजना के तहत मुरी एंड कंपनी को आवंटन हुआ था पर आवंटन नियमावली में दर्ज है कि भारत सरकार जब चाहे तो जमीन खाली करा सकती है। मुरी एंड कंपनी के आवंटी 40 पहले शहर छोड़कर चले गए हैं। इस जमीन पर मिर्जा डेकोरेटर्स और हीरा पन्ना संचालक काबिज हो गए। वर्ष 1998 में दोनों आवंटियों ने अपर सिविल जज अष्टम की अदालत से स्टे ले लिया।