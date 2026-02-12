अब कानपुर देहात में सड़क के किनारे गड्ढ़े में गिरे बाइक सवार की मौत, रात भर कीचड़ में फंसा रहा युवक
दिल्ली के जनकपुरी और रोहिणी सेक्टर-32 में मैनहोल में गिरने से दो लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद मेरठ में एक युवक का शव नाले में मिला। अब कानपुर में युवक के गड्ढे़ में गिरने से जान चली गई है।
खुले गड्ढे और मैनहोल लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से कमल की मौत हो गई, जबकि रोहिणी सेक्टर-32 में मैनहोल में गिरने से बिरजू ने जान गंवाई। तीन दिन पहले मेरठ में एक युवक का शव नाले में मिला था। अब ताजा मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां सड़क किनारे खुदे गड्ढे में गिरने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई है।
सिस्टम की लापरवाही से एक और युवक की जान चली गई है। दरअसल, कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के मरहमताबाद के पास बेला-कानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई। रातभर किचड़ में फंसे रहने से युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही उसके परिजनों के बिलखने से कोहराम मच गया। पुलिस ने प्राथमिक छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अनियंत्रित होकर खड्ढे में गिरी बाइक
रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव का रहने वाला 27 वर्षीय धीरेंद्र कुमार पनकी पावर हाउस में प्राइवेट कर्मी था। बुधवार तड़के वह बाइक से अपने गांव भवानीपुर जा रहा था। बेला-कानपुर मार्ग पर शिवली कोतवाली क्षेत्र के मरहमताबाद के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से निकल रहे लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना देने के बाद उसको गंभीर हालत में सीएचसी शिवली भेजा। जहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर सीएचसी पहुंचे परिजनों को उसकी मौत की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया।
शिवली कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरने से हादसा होने की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर मिलने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।
वायरल हो रहा वीडियो
शिवली कोतवाली क्षेत्र के अरशदपुर के पास सड़क किनारे कीचड़ में गिरे बाइक सवार युवक को कई कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, ग्रामीणों की संवेदनशीलता का यह वायरल वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है।
ग्रामीणों ने की बचाने की कोशिश
अक्सर हादसा होने पर लोग फोटो व वीडियो बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। घायल की मदद करना या पुलिस को सूचना देना तक उचित नहीं समझते। इसके ठीक विपरीत भोर पहर अंधेरे में अरशदपुर के पास सड़क किनारे नाले में गिरे रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर के बाइक सवार धीरेंद्र को सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो वहां भीड़ जमा हो गई। बाइक के नीचे दबे युवक के पैर हिलते देखकर ग्रामीणों ने पानी व कीचड़ के बीच उतरकर बाइक हटाने के बाद उसके नीचे दबे धीरेंद्र को बाहर निकाला। इसके बाद उसका मुंह साफ पानी से धोने के बाद पुआल जलाकर उसका शरीर गर्म करने के साथ ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीएचसी शिवली भेजा। हालांकि वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
