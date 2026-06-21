अब कोई बेटियों को छेड़ेगा, उसे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा, अपराधियों को सीएम योगी की सीधी चेतावनी
हमीरपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले की सरकारें माफियाओं को पैदा करती थीं। विकास का पैसा पहले कब्रिस्तान पर खर्च किया जाता था। सीएम योगी ने बेटियों से छेड़खानी करने वालों को भी चेतावनी दी।
CM Yogi in Hamirpur: यूपी के हमीरपुर धरती से सीएम योगी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब जो कोई भी बेटियों को छेड़ेगा, उसे सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने एक जिला-एक माफिया तैयार किया था, लेकिन अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल में हैं या फिर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। बुंदेलखंड में पानी, पलायन और माफियाओं का दौर समाप्त हो गया है। अब जनता का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल पर नहीं, बल्कि विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।
बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री झांसी से महोबा होते हुए हमीरपुर पहुंचे। राठ कस्बे के बीएनवी डिग्री कॉलेज मैदान में उन्होंने जिले को 636.82 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का ही परिणाम है कि विकास की रफ्तार बढ़ी है। अब जनता का दिया हुआ पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल पर नहीं, बल्कि आस्था के केंद्रों और विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।
सीएम का सपा और बसपा पर निशाना
करीब 25 मिनट के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों पर हमलावर रहे। सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने एक जिला-एक माफिया तैयार किया था। उस समय उद्यमी प्रदेश में उद्योग लगाने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा किया था, आज उनके सामने ही संकट खड़ा हो गया है। आपके एक वोट ने प्रदेश की तकदीर बदल दी है। उन्होंने कहा कि जय श्रीराम का नाम लेने पर गोली और लाठी चलाने वाले तथा कांवड़ यात्रा को बंद कराने वाले लोग अपनी सरकारों में मोहर्रम और बकरीद के दौरान होने वाले उपद्रवों पर आंखें मूंदे रहते थे। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि माफियाओं के सरपरस्तों को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटना नहीं है।
गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली पहुंच किया नमन
महोबा। हमीरपुर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरि पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में निर्मित तोपों की गर्जना से दुश्मन थर्रा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड ऊर्जा के अपार भंडार से समृद्ध है और सरकार ने यहां विकास को गति देकर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने का काम किया है।
झांसी किले की प्राचीर पर सीएम ने किया योग
झांसी। ऐतिहासिक झांसी किला रविवार को योगमय नजर आया। किले की तलहटी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों लोगों के साथ करीब 45 मिनट तक अनुलोम-विलोम, सूर्य नमस्कार समेत विभिन्न योगासन किए। योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नियमित योग ही निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कुंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी की पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।