अब कोई बेटियों को छेड़ेगा, उसे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा, अपराधियों को सीएम योगी की सीधी चेतावनी

हमीरपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले की सरकारें माफियाओं को पैदा करती थीं। विकास का पैसा पहले कब्रिस्तान पर खर्च किया जाता था। सीएम योगी ने बेटियों से छेड़खानी करने वालों को भी चेतावनी दी।

CM Yogi in Hamirpur: यूपी के हमीरपुर धरती से सीएम योगी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब जो कोई भी बेटियों को छेड़ेगा, उसे सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने एक जिला-एक माफिया तैयार किया था, लेकिन अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल में हैं या फिर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। बुंदेलखंड में पानी, पलायन और माफियाओं का दौर समाप्त हो गया है। अब जनता का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल पर नहीं, बल्कि विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।

बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री झांसी से महोबा होते हुए हमीरपुर पहुंचे। राठ कस्बे के बीएनवी डिग्री कॉलेज मैदान में उन्होंने जिले को 636.82 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का ही परिणाम है कि विकास की रफ्तार बढ़ी है। अब जनता का दिया हुआ पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल पर नहीं, बल्कि आस्था के केंद्रों और विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।

सीएम का सपा और बसपा पर निशाना करीब 25 मिनट के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों पर हमलावर रहे। सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने एक जिला-एक माफिया तैयार किया था। उस समय उद्यमी प्रदेश में उद्योग लगाने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा किया था, आज उनके सामने ही संकट खड़ा हो गया है। आपके एक वोट ने प्रदेश की तकदीर बदल दी है। उन्होंने कहा कि जय श्रीराम का नाम लेने पर गोली और लाठी चलाने वाले तथा कांवड़ यात्रा को बंद कराने वाले लोग अपनी सरकारों में मोहर्रम और बकरीद के दौरान होने वाले उपद्रवों पर आंखें मूंदे रहते थे। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि माफियाओं के सरपरस्तों को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटना नहीं है।

गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली पहुंच किया नमन महोबा। हमीरपुर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरि पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में निर्मित तोपों की गर्जना से दुश्मन थर्रा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड ऊर्जा के अपार भंडार से समृद्ध है और सरकार ने यहां विकास को गति देकर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने का काम किया है।