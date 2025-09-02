Now a reward of Rs 1 lakh on Pratapgarh Kunda SP leader Gulshan Yadav, had contested election against Raja Bhaiya राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम, सपा नेता पर 53 केस दर्ज हैं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNow a reward of Rs 1 lakh on Pratapgarh Kunda SP leader Gulshan Yadav, had contested election against Raja Bhaiya

राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम, सपा नेता पर 53 केस दर्ज हैं

यूपी के प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर अब एक लाख का इनाम हो गया। गुलशन यादव के खिलाफ पर 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव लंबे समय से फरार चल रहा है। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद सुर्खियों में आया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 02:22 PM
share Share
Follow Us on
राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम, सपा नेता पर 53 केस दर्ज हैं

यूपी में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव की गिरफ्तारी की रकम को अपर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज ने 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। इससे अब गुलशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुलशन यादव के खिलाफ पर 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव लंबे समय से फरार चल रहा है। दरअसल, कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से ही सपा नेता गुलशन यादव सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव में राजा भैया के सामने गुलशन यादव टिक नहीं पाए थे और सपा नेता को हार का सामना करना पड़ा था।

मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव निवासी कुंडा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन, सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 53 मुकदमे दर्ज हैं। इन 53 मुकदमों में हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे आरोप शामिल हैं। गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है,जिसमें इनकी सम्पत्तियों जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क कराई है।

ये भी पढ़ें:आउटसोर्सिंग निगम बनेगा, हर माह 1- 5 तारीख के बीच सैलरी;योगी कैबिनेट में 15 फैसले
ये भी पढ़ें:एबीवीपी वालों पर लाठीचार्ज करवाने वाले सीओ पर चला योगी का डंडा, पद से विदाई
ये भी पढ़ें:यूपी में 3 KM से दूर स्कूलों का पेयरिंग नहीं, योगी सरकार का हाईकोर्ट को जवाब

उसी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव काफी दिनों से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले आईजी प्रयागराज ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। इससे अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता ने गुलशन यादव की गिरफ्तारी पर सोमवार को इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी। कोतवाल अवन कुमार दीक्षित ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन ने गुलशन की गिरफ्तारी को एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

Up News UP News Today Raja Bhaiya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |