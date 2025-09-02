राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम, सपा नेता पर 53 केस दर्ज हैं

यूपी के प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर अब एक लाख का इनाम हो गया। गुलशन यादव के खिलाफ पर 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव लंबे समय से फरार चल रहा है। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद सुर्खियों में आया था।

यूपी में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव की गिरफ्तारी की रकम को अपर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज ने 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। इससे अब गुलशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुलशन यादव के खिलाफ पर 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव लंबे समय से फरार चल रहा है। दरअसल, कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से ही सपा नेता गुलशन यादव सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव में राजा भैया के सामने गुलशन यादव टिक नहीं पाए थे और सपा नेता को हार का सामना करना पड़ा था।

मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव निवासी कुंडा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन, सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 53 मुकदमे दर्ज हैं। इन 53 मुकदमों में हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे आरोप शामिल हैं। गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है,जिसमें इनकी सम्पत्तियों जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क कराई है।