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अब निकाह से पहले दूल्हा-दुल्हन को देना होगा घोषणा पत्र, बागपत के उलेमाओं का फैसला; जानें वजह

By Ajay Singh
संवाददाता, बागपत
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उलेमाओं ने फैसला किया कि अब निकाह से पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष से घोषणा पत्र लिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाना है। अब मस्जिद के किसी भी इमाम द्वारा निकाह पढ़ाने से पहले वर-वधू पक्ष को अधिवक्ता द्वारा तैयार स्टाम्प पेपर पर विधिवत घोषणा-पत्र देना होगा।

अब निकाह से पहले दूल्हा-दुल्हन को देना होगा घोषणा पत्र, बागपत के उलेमाओं का फैसला; जानें वजह

Declaration before Marriage : उत्तर प्रदेश के बागपत में निकाह को लेकर उलेमाओं ने बड़ा फैसला किया है। अब पहले की तरह सीधे निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। निकाह करने के इच्छुक दूल्हा और दुल्हन पक्ष को पहले वकील द्वारा स्टाम्प पेपर पर तैयार कराया गया कानूनी घोषणा पत्र देना होगा। इसके बाद ही निकाह पढ़ाया जा सकेगा।

मिली जानकारी के अनुसार बागपत के बड़ौत शहर की जामा मस्जिद में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में निकाह पढ़ाने वाले इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब मस्जिद के किसी भी इमाम द्वारा निकाह पढ़ाने से पहले वर-वधू पक्ष को अधिवक्ता द्वारा तैयार स्टाम्प पेपर पर विधिवत घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) प्रस्तुत करना होगा।

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बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निकाह के बाद यह तथ्य सामने आया कि किसी पक्ष का पहले से विवाह था, मामला न्यायालय में विचाराधीन था या अन्य कानूनी विवाद मौजूद थे। ऐसी परिस्थितियों में जानकारी के अभाव में निकाह पढ़ाने वाले इमामों को भी कानूनी कार्रवाई और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया।

धार्मिक संस्थाओं और इमामों की कानूनी सुरक्षा उद्देश्य

खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त औपचारिकता थोपना नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं और इमामों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि निकाह एक पवित्र धार्मिक अनुबंध है, जिसमें सत्यता, पारदर्शिता और आपसी विश्वास सर्वोपरि हैं। यदि सभी आवश्यक जानकारियां पहले से लिखित रूप में उपलब्ध होंगी तो भविष्य में विवाद और कानूनी जटिलताओं की संभावना काफी कम हो जाएगी।

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जमीअत उलेमा-ए-हिंद के दीनी तालीमी बोर्ड के जिलाध्यक्ष मौलाना आरिफ़-उल-हक़ ने कहा कि इमाम केवल धार्मिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। उनके पास किसी व्यक्ति के वैवाहिक या कानूनी रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार अथवा संसाधन नहीं होते। ऐसे में लिखित घोषणा-पत्र इमामों को अनावश्यक कानूनी जोखिम से बचाने का प्रभावी माध्यम साबित होगा।

ताकि भविष्य में ना हो कोई विवाद

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के नायब सदर मुफ्ती शाह आलम ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और न्यायालयों के निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। निकाह की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता और कानूनी मानकों के अनुरूप संपन्न होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती फुरकान ने लोगों से अपील की कि निकाह से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज, सही जानकारी और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करें। इससे दोनों परिवारों के साथ-साथ मस्जिद और निकाह पढ़ाने वाले इमाम भी कानूनी परेशानियों से सुरक्षित रहेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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