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तांत्रिक बन 11 साल से पुलिस को छका रहा था; संभल का शातिर मुठभेड़ में दबोचा गया

May 07, 2026 12:28 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हसनपुर (अमरोहा)
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तांत्रिक बनकर बीते 11 सालों से यूपी पुलिस को छका रहे शातिर अपराधी अरमान उर्फ काले खां को बुधवार तड़के सैदनगली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस रिकॉर्ड में यह अपराधी 2015 से हत्या के मामले में फरार चल रहा था

तांत्रिक बन 11 साल से पुलिस को छका रहा था; संभल का शातिर मुठभेड़ में दबोचा गया

तांत्रिक का वेष धरकर पिछले 11 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे शातिर अपराधी अरमान उर्फ काले खां को बुधवार तड़के अमरोहा की सैदनगली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस रिकॉर्ड में यह अपराधी 2015 से हत्या के मामले में फरार चल रहा था और इस दौरान इसने तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी और दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों को भी अंजाम दिया। एसपी लखन सिंह यादव ने टीम को 25 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

बुधवार तड़के सैदनगली पुलिस टीम सकतपुर नहर की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, तो वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो सकतपुर के पास उसकी बाइक बेकाबू होकर गिर गई। इसके बाद अभियुक्त ने पुलिस टीम पर सीधा फायर झोंक दिया। गोली एक सिपाही के हाथ को छूते हुए निकल गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अरमान के पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है।

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संभल का निवासी है मुठभेड़ में घायल हुआ अपराधी

पूछताछ में पता लगा कि गिरफ्तार अभियुक्त अरमान उर्फ काले खां पुत्र जहूर हुसैन निवासी गांव पैतिया माफी थाना असमोली जिला संभल का निवासी है। घायल हालत में उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी से एक तमंचा मय कारतूस, बाइक व मोबाइल फोन बरामद हुआ। उपचार के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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तांत्रिक बनकर 11 साल से पुलिस से छिपा रहा

करीब दो महीने पहले अरमान थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव निवासी विधवा महिला के संपर्क में आया। उससे कहा कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है। महिला को बताया कि तुम्हारे घर में धन गढ़ा हुआ है, जिसे वह तंत्र क्रिया से निकाल देगा। महिला उसकी बातों में आ गई। गड़ा धन निकालने का लालच देकर उसने महिला से सोने-चांदी के आभूषण समेत कुल 6.70 लाख रुपये ठग लिए। चार दिन पूर्व महिला की गैर मौजूदगी में तमंचे के बल पर उसकी बेटी के संग दुष्कर्म किया। दो दिन तक बेटी डर के चलते मामले को छिपाए रही।

हत्या और रेप का आरोपी

सोमवार रात उसने मां को पूरी बात बताई। मंगलवार को पीड़िता के संग मां थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि अरमान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जानकारी में आया है कि अरमान इससे पूर्व भी तंत्र क्रिया करने के नाम पर कई लोगों को ठग चुका है। पुलिस पीड़ितों का पता लगा रहा है।

sandeep

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