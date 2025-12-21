मेरठ के शातिर जुबैर को पुलिस ने मार गिराया, 50 हजारी बदमाश से बुलंदशहर में एनकाउंटर

संक्षेप: मेरठ के 50 हजार के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर को पुलिस ने मार गिराया है। इस दौरान उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

Dec 21, 2025 08:42 am IST

यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। थाना कोतवाली देहात और थाना गुलावठी पुलिस टीम के साथ शनिवार देर रात मुठभेड़ में पुलिस ने मेरठ के 50 हजार के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर को मार गिराया। इस दौरान उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस की तीन टीम कांम्बिग कर रही हैं। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में विभिन्न स्थानों में लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर के 47 मुकदमे दर्जे हैं। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल 30 बोर और जिन्दा कारतूस और खोखा बरामद किया है। एक बिना नंबर की बाइक भी मिली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम स्याना रोड जसनावली के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया गया तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जनपद के अन्य थानों को आरटीसैट द्वारा सूचित किया गया, बदमाशों का पीछा करते हुए शेल्टन बम्बा रोड पर पहुंचने पर सामने से थाना गुलावठी पुलिस फोर्स भी आ गई।

दोनों तरफ से बदमाश की घेराबन्दी की गई तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। जिसकी कांम्बिग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। जहां चिकित्सकों द्वारा बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। मृत बदमाश की पहचान आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर( उम्र 35 वर्ष) पुत्र मुन्नेखान उर्फ घसीटा निवासी उमरगार्डन कालौनी थाना श्यामनगर लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रूप में हुई है। घटनास्थल से पिस्टल, जिन्दा एवं खोखा कारतूस एवं बाइक बरामद हुई है।

एसएसपी ने बताया कि आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 02.11.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति से एक मोबाइल फोन, मोटसाईकिल व नकदी लूटने की घटना की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 842/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है। दिनांक 07.10.2025. को जुबैर उर्फ पीटर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत बकरा फार्म से 18 बकरे चोरी करने की घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मुअसं 465/25 धारा 305/317(2)/112 बीएनएस पंजीकृत हैं। इन दोनो अभियोगों में जुबैर उपरोक्त वांछित था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर का आपराधिक इतिहास- 1- मुअसं- 842/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर

2- मुअसं- 465/25 धारा 305/317(2)/112 बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

3- मुअसं- 86/2016 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली हल्द्वानी उत्तराखण्ड

4- मुअसं-100/2016 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली हल्द्वानी उत्तराखण्ड

5- मुअसं- 190/16 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना कोतवाली हलद्वानी, उत्तराखण्ड

6- मुअसं- 188/19 धारा 395/412 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7- मुअसं- 190/19 धारा 307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

8- मुअसं- 174/17 धारा 174ए भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

9- मुअसं- 154/22 धारा 380/454 भादवि थाना गंगानगर जनपद मेरठ

10- मुअसं- 822/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

11- मुअसं- 161/23 धारा 392/411 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

12- मुअसं- 712/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ

13- मुअसं- 527/19 धारा 307/411/414 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ

14- मुअसं- 528/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ

15- मुअसं 403/22 धारा 392/411 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ

16- मुअसं- 508/22 धारा 392/411 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ

17- मुअसं- 101/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 304/317(2) बी0एन0एस0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा

18- मुअसं- 689/20 धारा 380/411 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़

19- मुअसं- 307/20 धारा 380/411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़

20- मुअसं- 416/20 धारा 380/411/354 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़

21- मुअसं- 425/20 धारा 411/414 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़

22- मुअसं- 359/17 धारा 392/411/506 भादवि थाना ब्रहम्पुरी जनपद मेरठ

23- मुअसं- 150/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ

24- मुअसं- 192/22 धारा 392/411/413 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ

25- मुअसं- 195/22 धारा 392/411 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ

26- मुअसं- 206/22 धारा 392/411/413 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ

27- मुअसं- 61/23 धारा 392/411/413 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ

28- मुअसं- 62/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौचंदी जनपद मेरठ

29- मुअसं- 256/23 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना नौचंदी जनपद मेरठ

30- मुअसं- 133/17 धारा 414 भादवि थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ

31- मुअसं- 208/17 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ

32- मुअसं- 272/17 धारा 216(A)/380/411/454 भादवि थाना सदर बाजार जनपद मेरठ

33- मुअसं- 298/17 धारा 380/414/457 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ

34- मुअसं- 355/17 धारा 380/457 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ

35- मुअसं- 396/17 धारा 380/457 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ

36- मुअसं- 394/13 धारा 392/380/457 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ

37- मुअसं- 450/13 धारा 395/412/120बी भादवि थाना ब्रहम्पुरी जनपद मेरठ

38- मुअसं- 504/25 धारा 305/317(2)/331(4) बी0एन0एस0 थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

39- मुअसं- 400/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

40- मुअसं- 590/16 धारा 395/412 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

41- मुअसं- 593/16 धारा 395/412 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

42- मुअसं- 01/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

43- मुअसं- 10/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

44- मुअसं- 261/16 धारा 394/411 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

45- मुअसं- 148/25 धारा 305/331(4) भादवि थाना कोतवाली जौनपुर जनपद जौनपुर

46- मुअसं- 97/17 धारा 120बी/380/411/413/454 भादवि थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ