7 हत्याएं करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में ढेर, कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश

सहारनपुर में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इनामी कुख्यात बदमाश ललन सिंह मुठभेड़ में मारा गया। उसके खिलाफ सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे।

UP News: यूपी के सहारनपुर में रविवार देर रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात बदमाश ललन सिंह मुठभेड़ में मारा गया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम था। यह कार्रवाई, एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ और सहारनपुर पुलिस ने की, हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि ललन सिंह दारोगा की हत्या और सर्विस पिस्टल लूट समेत कई सनसनीखेज वारदातों में वांछित था। इसके अलावा बैंक डकैती, कैश वैन लूट जैसी घटनाओं को भी उसने अंजाम दिया था।

पूर्वांचल और बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन का देर रात सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंत हो गया। सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और पुलिसकर्मियों पर हमलों समेत कई जघन्य अपराधों में वांछित ललन सिंह को सरसावा-नकुड़ रोड पर हुई मुठभेड़ में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल बदमाश को पहले सीएचसी सरसावा और बाद में जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बिहार का रहने वाला था ललन सिंह पुलिस के अनुसार बिहार के समस्तीपुर जनपद के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला ललन सिंह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में अनेक संगीन मुकदमे दर्ज थे। वह अपने भाइयों और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। ललन सिंह का नाम 8 नवंबर 2022 को वाराणसी में एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूटने की घटना में सामने आया था। इसके अलावा 1 नवंबर 2022 को चंदौली में हुई गोलीबारी और डकैती की वारदात में भी वह वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके गिरोह पर दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत सात लोगों की हत्या के आरोप हैं।