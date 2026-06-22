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7 हत्याएं करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में ढेर, कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इनामी कुख्यात बदमाश ललन सिंह मुठभेड़ में मारा गया। उसके खिलाफ सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे।

7 हत्याएं करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में ढेर, कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश

UP News: यूपी के सहारनपुर में रविवार देर रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात बदमाश ललन सिंह मुठभेड़ में मारा गया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम था। यह कार्रवाई, एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ और सहारनपुर पुलिस ने की, हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि ललन सिंह दारोगा की हत्या और सर्विस पिस्टल लूट समेत कई सनसनीखेज वारदातों में वांछित था। इसके अलावा बैंक डकैती, कैश वैन लूट जैसी घटनाओं को भी उसने अंजाम दिया था।

पूर्वांचल और बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन का देर रात सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंत हो गया। सात हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और पुलिसकर्मियों पर हमलों समेत कई जघन्य अपराधों में वांछित ललन सिंह को सरसावा-नकुड़ रोड पर हुई मुठभेड़ में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल बदमाश को पहले सीएचसी सरसावा और बाद में जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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बिहार का रहने वाला था ललन सिंह

पुलिस के अनुसार बिहार के समस्तीपुर जनपद के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला ललन सिंह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में अनेक संगीन मुकदमे दर्ज थे। वह अपने भाइयों और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। ललन सिंह का नाम 8 नवंबर 2022 को वाराणसी में एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूटने की घटना में सामने आया था। इसके अलावा 1 नवंबर 2022 को चंदौली में हुई गोलीबारी और डकैती की वारदात में भी वह वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके गिरोह पर दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत सात लोगों की हत्या के आरोप हैं।

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वाराणसी में एक लाख तो चंदौली में 25 हजार का था इनामी

पुलिस आयुक्त वाराणसी ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये और पुलिस अधीक्षक चंदौली ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लगातार फरार चल रहे इस अपराधी की तलाश में कई एजेंसियां जुटी हुई थीं। शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सरसावा-नकुड़ मार्ग पर संदिग्धों की तलाश में अभियान चला रही थी। इसी दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में ललन सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि ललन सिंह के मारे जाने से कई पुराने मामलों के खुलासे और उसके नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। वहीं पुलिस फरार साथी और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में अभियान चला रही है।

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लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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