Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों को नोटिस; दोबारा गलती पर FIR, मेरठ पुलिस का ऐक्शन

Mar 14, 2026 10:18 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share

मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले और शहर में तनाव बढ़ाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस ने रेड कार्ड नोटिस भेजा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने कंगाल है जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस की टीम थानेवार इन लोगों को चिन्हित कर घर पर रेड कार्ड नोटिस थमा रही है।

सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों को नोटिस; दोबारा गलती पर FIR, मेरठ पुलिस का ऐक्शन

मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले और माहौल खराब कर शहर में तनाव बढ़ाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करते हुए रेड कार्ड नोटिस भेजा है। शुक्रवार से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। ईद या उसके आसपास विवाद खड़ा करने वाले लोगों का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने कंगाल है। जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। यह आंकड़ा पुलिस कार्रवाई है, जो अगले कुछ दिन में बढ़ भी सकता है। ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने, भीड़ को उकसाने, शहर में विवाद खड़ा करने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और माहौल खराब करने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम मेरठ पुलिस ने शुरू किया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने उठाया है और इस तरह के लोगों की थानेवार सूची बनाई गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

200 लोगों को रेड कार्ड नोटिस

फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे 200 लोगों को रेड कार्ड नोटिस भेजा गया है। इस रेड कार्ड नोटिस में चेतावनी दी गई है कि माहौल खराब करने पर उनके खिलाफ मुकदमे समेत अन्य बड़ी कार्रवाई और रासुका के तहत भी एक्शन किया जा सकता है। फिलहाल मेरठ पुलिस को थानेवार कार्रवाई के लिए लगाया गया है। पुलिस की टीम थानेवार इन लोगों को चिन्हित कर घर पर रेड कार्ड नोटिस थमा रही है।

ये भी पढ़ें:इतनी खुजली है तो ईरान जाओ, व्यवस्था बिगाड़ी तो इलाज कर दूंगा… भड़के संभल सीओ
ये भी पढ़ें:कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर

पिछले साल 55 आरोपी बनाए गए थे

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने और कानून व्यवस्था बिगड़ना वाले आरोपियों को चिन्हित कर रिकॉर्ड बनाया गया है। इन सभी लोगों को रेड कार्ड नोटिस दिया जा रहा है और चेतावनी दी गई है। दोबारा व्यवस्था फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ईद पर पुलिस से धक्कामुक्की कर बैरिकेड तोड़ने और सड़क पर नमाज पढ़ने के संबंध में रेलवे रोड थाने में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें करीब 55 लोग आरोपी बनाए गए थे। कुछ आरोपियों की पहचान भी पुलिस ने की थी। रेड कार्ड नोटिस कार्रवाई की जड़ में इन लोगों को भी लाया गया है।

ये भी पढ़ें:गली के गुंडे जैसी भाषा… नमाजियों को संभल CO की चेतावनी पर भड़की AIMIM

शांतिपूर्ण माहौल में हुई नमाज

वहीं शुक्रवार को रमजान माह के शुक्रवार पर मस्जिदों में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज के दौरान मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई। जुमे के अवसर पर शाही ईदगाह व शाही जामा मस्जिद मेरठ के कारी शफीक़ुर्रहमान कासमी ने अपने ख़िताब में रमज़ान की अहमियत और मौजूदा हालात में समाज की जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर अपील की कि ईदगाह और मस्जिदों में ही ईद की नमाज पढ़ें।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |