सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों को नोटिस; दोबारा गलती पर FIR, मेरठ पुलिस का ऐक्शन

मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले और शहर में तनाव बढ़ाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस ने रेड कार्ड नोटिस भेजा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने कंगाल है जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस की टीम थानेवार इन लोगों को चिन्हित कर घर पर रेड कार्ड नोटिस थमा रही है।

मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले और माहौल खराब कर शहर में तनाव बढ़ाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करते हुए रेड कार्ड नोटिस भेजा है। शुक्रवार से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। ईद या उसके आसपास विवाद खड़ा करने वाले लोगों का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने कंगाल है। जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। यह आंकड़ा पुलिस कार्रवाई है, जो अगले कुछ दिन में बढ़ भी सकता है। ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने, भीड़ को उकसाने, शहर में विवाद खड़ा करने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और माहौल खराब करने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम मेरठ पुलिस ने शुरू किया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने उठाया है और इस तरह के लोगों की थानेवार सूची बनाई गई है।

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200 लोगों को रेड कार्ड नोटिस फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे 200 लोगों को रेड कार्ड नोटिस भेजा गया है। इस रेड कार्ड नोटिस में चेतावनी दी गई है कि माहौल खराब करने पर उनके खिलाफ मुकदमे समेत अन्य बड़ी कार्रवाई और रासुका के तहत भी एक्शन किया जा सकता है। फिलहाल मेरठ पुलिस को थानेवार कार्रवाई के लिए लगाया गया है। पुलिस की टीम थानेवार इन लोगों को चिन्हित कर घर पर रेड कार्ड नोटिस थमा रही है।

पिछले साल 55 आरोपी बनाए गए थे मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने और कानून व्यवस्था बिगड़ना वाले आरोपियों को चिन्हित कर रिकॉर्ड बनाया गया है। इन सभी लोगों को रेड कार्ड नोटिस दिया जा रहा है और चेतावनी दी गई है। दोबारा व्यवस्था फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ईद पर पुलिस से धक्कामुक्की कर बैरिकेड तोड़ने और सड़क पर नमाज पढ़ने के संबंध में रेलवे रोड थाने में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें करीब 55 लोग आरोपी बनाए गए थे। कुछ आरोपियों की पहचान भी पुलिस ने की थी। रेड कार्ड नोटिस कार्रवाई की जड़ में इन लोगों को भी लाया गया है।