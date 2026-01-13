महाठग रवींद्र नाथ सोनी की तलाकशुदा पत्नी स्वाति तलब, पुलिस ने 55 सवालों का जारी किया नोटिस

संक्षेप: महाठग रवींद्र नाथ सोनी की तलाकशुदा पत्नी स्वाति को कोतवाली पुलिस ने नोटिस जारी कर तलब किया है। पुलिस ने 55 सवालों की सूची तैयार की है। स्वाती के खिलाफ बीते वर्ष दिसंबर में एनआरआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

महाठग रवींद्र नाथ सोनी की तलाकशुदा पत्नी स्वाति को कोतवाली पुलिस ने नोटिस जारी कर तलब किया है। पुलिस ने 55 सवालों की सूची तैयार की है। स्वाती के खिलाफ बीते वर्ष दिसंबर में एनआरआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। स्वाती पर आरोप है कि उसने पति की ओर से पैसा वापसी की गारंटी ली थी।

जांच में जुटी एसआईटी 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये के ठगी के आरोपी रवींद्र की दोनों पत्नियों के शामिल होने का कयास भी लगा रही थी, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसी बीच 27 दिसंबर 2025 को एनआरआई संदीप पांडे ने एसआईटी से संपर्क किया। उनसे रवींद्र ने 25 लाख दिरहम का निवेश कराया था। निवेश के शुरुआत में ही कंपनी की स्थिति खराब हुई तो संदीप ने पैसा मांगना शुरू किया।

इस पर रवींद्र की पत्नी स्वाति ने गारंटी ली कि यदि पति रवींद्र ने पैसा नहीं दिया तो वह देगी। इसके एवज में स्वाती ने गारंटी के तौर पर कई चेक भी दिए थे। इसी आधार पर संदीप ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि स्वाती को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। उसको आरोपों पर पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। नहीं आयी तो उसके खिलाफ वारंट लिया जाएगा।