यूपी में बिजली बिल में 10% इजाफे पर UPPCL को नोटिस, नियामक आयोग ने 7 दिन में जवाब मांगा

संक्षेप: यूपी में फरवरी के बिजली बिल में 10% बढ़ोतरी पर नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया। आयोग ने आकलन पर सवाल उठाया कि जनवरी में ईंधन खरीद की अतिरिक्त लागत नहीं थी तो फरवरी में इजाफा कैसे हुआ। पावर कॉरपोरेशन को 7 दिन में जवाब देना होगा।

उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के बिजली बिल में करीब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने बिजली बिल में हुए इस इजाफे के आकलन पर सवाल उठाते हुए पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांगा है।

नियामक आयोग का कहना है कि फरवरी के बिजली बिल में 10 प्रतिशत की वृद्धि का जो आकलन किया गया है, वह स्पष्ट नहीं है। आयोग ने सवाल उठाया कि जब जनवरी महीने में ईंधन खरीद (फ्यूल कॉस्ट) में कोई अतिरिक्त रकम नहीं लगी, तो फरवरी में अचानक 10 प्रतिशत का इजाफा कैसे हो गया। आयोग ने यह भी संकेत दिया कि इस बढ़ोतरी के पीछे जो भी कारण बताए जा रहे हैं, उन्हें ठोस तथ्यों और दस्तावेजों के साथ स्पष्ट करना जरूरी है।

आयोग द्वारा जारी नोटिस में यूपी पावर कॉरपोरेशन को निर्देश दिया गया है कि वह सात दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करे। आयोग ने कहा कि जनता पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को देखते हुए इस बढ़ोतरी की सही वजह और गणना पद्धति सामने आनी चाहिए। फरवरी के बिजली बिल में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से महंगाई के दौर में बिजली बिल बढ़ना आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है।