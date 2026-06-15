सरकारी रिकॉर्ड में थाने की जमीन, असल में वर्षों से खड़ी है मस्जिद; मेरठ में वक्फ संपत्ति की अनोखी पहेली

मेरठ के खरखौदा थाना परिसर में स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। राजस्व अभिलेखों में जिस जमीन को थाने की संपत्ति बताया गया है, उसी पर वर्षों से मस्जिद मौजूद है। पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन से जमीन के दस्तावेज मांगे हैं और 10 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया है।

UP News: यूपी के मेरठ के खरखौदा थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर पुलिस ने दस्तावेज मांगे हैं। मस्जिद के जिम्मेदारों को नोटिस भी तामील कराया गया है और 10 दिन में दस्तावेज के साथ जवाब मांगा है। फिलहाल की जानकारी में इस संपत्ति को 1989 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसका एक कागजात सामने आया है। हालांकि ये किस आधार पर किया गया और जमीन संबंधित दस्तावेज कहां हैं, ये अभी तक नहीं पता चला है।

खरखौदा थाना परिसर में ही एक मस्जिद बनी हुई है। इसी मस्जिद के जमीन के कागजात पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने तीन दिन पहले मांगे थे। पुलिस ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को शनिवार को नोटिस भी दिया था। जमीन संबंधित दस्तावेज मांगे गए और 10 दिन का समय दिया गया। बताया गया कि यदि मस्जिद के जमीन के पुराने कागजात नहीं दिखा सके तो इसे खाली करना होगा। दरअसल, पुलिस ने जांच कराई तो राजस्व विभाग के रिकार्ड में यह जमीन सरकारी है, जिसे थाने को दिया गया था।

सैकड़ों साल पुरानी है मस्जिद, मुस्लिम समुदाय का दावा दूसरी ओर, मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है उस समय कोई भी बैनामा नहीं किया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पुलिस ने पहले मस्जिद के हाफिज अब्दुल गफ्फार को थाने बुलाया और मस्जिद के साक्ष्य मांगे। उसके बाद मस्जिद पर आकर भी साक्ष्य मांगे गए। वहीं, लेखपाल गुरबचन सिंह ने बताया कि चकबंदी 1978 में हुई थी, उसी के अनुसार खाता संख्या 1101 खसरा नंबर 1217 के क्षेत्रफल 0. 6450 हेक्टेयर रकबा थाने के नाम दर्ज है।

जबरन मस्जिद को हटाने पर करेंगे पलायन रखौदा थाना परिसर में बनी जामा मस्जिद का विवाद गहराता जा रहा है। मस्जिद से जुड़े समाज के लोगों ने मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज होने सहित आदि सबूत दिखाए, जिन्हें पुलिस पुख्ता नहीं मान रही। मुस्लिम समाज कोर्ट की शरण लेने को मजबूर होगा। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि यदि प्रशासन मस्जिद को जबरन हटाने की कोशिश करेगा, वह यहां से पलायन करने को भी मजबूर होंगे। लेखपाल गुरबचन सिंह ने बताया कि चकबंदी 1978 में हुई थी, उसी के अनुसार खाता संख्या 1101 खसरा नंबर 1217 के क्षेत्रफल 0. 64 50 हेक्टेयर रकबा थाने के नाम दर्ज है। 24.5.26 को समाधान दिवस में थाने के क्षेत्रफल की पैमाइश की गई।