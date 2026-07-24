एक ही लड़के से शादी करने वाली 3 बहनों में एक नाबालिग, नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ही लड़के से शादी करने वाली 3 बहनों में एक नाबालिग है। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी जांच में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तीन बहनों द्वारा एक युवक से शादी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कथित विवाह के वीडियो के बाद अब तीनों में से एक लड़की के नाबालिग होने का दावा सामने आया है। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी जांच में जुट गई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
क्षेत्र के गांव निवासी दो सगी और एक मौसेरी बहन ने नजदीकी गांव के युवक से बीती 17 जुलाई को नगर के एक मंदिर में शादी रचाई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़कियों ने अपनी बात रखी है। तीनाें बहनों ने वायरल में अपना पक्ष रखते हुए दिखी थीं। इस वीडियो में लड़कियों ने वजह भी बताई थी। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें रील बनाकर यूट्यूब पर डालती हैं। उनके चार लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनके साथ शादी करने वाला युवक कैमरा संचालन करता है। विवाह का वीडियो वायरल होने के बाद मामला मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
सभी पहलुओं की जांच की जा रही
गुरुवार को चारों लोगों ने कोतवाली के बाद सीओ कार्यालय पहुंचकर कहा था कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन, शुक्रवार को उस वक्त प्रकरण में नया मोड़ आ गया जब इनमें से एक बहन की हाईस्कूल की मार्कशीट बाल कल्याण समिति को प्राप्त हुई। दावा किया गया कि इनमें से एक की उम्र करीब 15 वर्ष है। इस दावे के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को जांच के लिए तलब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया कि समिति ने मामले का संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
शादी के बाद से चारों लोग अपने घर नहीं गए
एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि जांच में नाबालिग की शादी या अन्य कानूनी उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि युवक की उम्र और विवाह से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। शादी के बाद से चारों लोग अपने घर नहीं गए हैं। वह नगर के एक मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें