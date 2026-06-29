इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, अब समझ आ गया, सुसाइड नोट लिख बीएचयू डॉक्टर ने जान दी

बीएचयू में एक और डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर की लाश हॉस्टल के कमरे में मिली। कमरे से तीन पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि सुसाइड नोट से नहीं पता चलता है कि उन्होंने जान क्यों दी।

बीएचयू में जहां एक तरफर जूनियर रेजिडेंट 25 वर्षीय डॉ. सत्या ने तीन महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार को दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ यहीं के एनेस्थीसिया विभाग में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ऋत्विक कुंडू (28) ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। जिस तरह डॉक्टर सत्या ने जान देने के लिए इंसुलिन का ओवरडोज ले लिया था उसी तरह डॉक्टर कुंडु ने केनुला के माध्यम से ओवरडोज दवा लेकर आत्महत्या की है। पुलिस को कमरे से तीन पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उन्होंने परिवार और अपने बारे में विस्तार से कई बातें लिखी हैं। साथ ही लिखा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अब समझ आ गया है। एक ही दिन दो डॉक्टरों के निधन से बीएचयू अस्पताल में शोक की लहर है।

सुसाइड नोट में युवती से प्रेम संबंधों की बातें पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मूल निवासी डॉ. ऋत्विक कुंडू सुश्रुत हॉस्टल के एक कमरे में रहते थे। रविवार रात काफी देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर साथियों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस के साथ बीएचयू प्रशासन को सूचना दी। अधिकारियों की मौजूदगी में रात करीब 10:30 बजे कमरे का दरवाजा खोला गया, जहां उनका शव मिला। शव के पास केनुला और दवाएं मिलीं हैं। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों के अनुसार, सुसाइड नोट में एक युवती से प्रेम संबंध का उल्लेख है। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लिखी बातों की जांच की जा रही है। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ डॉ. कुंडू के परिजनों को सूचना दे दी है। लंका पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और सुसाइड नोट की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी की भूमिका या उकसावे की बात सामने आती है तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई होगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

प्रेमिका को दोषी न मानें, वह बहुत अच्छी है हॉस्टल के कमरे से मिले तीन पेज के सुसाइड नोट में लिखी बातों से लगता है कि ऋत्विक कुंडू कई दिनों से अवसाद से गुजर रहे थे। उन्होंने नोट में एक युवती का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरी आत्महत्या के लिए उसे दोषी न माना जाए। आत्मघाती कदम के लिए कुंडू ने अपने माता-पिता से माफी भी मांगी है। सुसाइड नोट में युवती का नाम लिखते हुए कहा कि सबसे बड़ी विनती है कि उसे दोष न दें। वह बहुत अच्छी है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया और मेरे लिए बहुत कुछ किया। कृपया उसका ख्याल रखें।

मेरे माता-पिता का भी ध्यान रखना। मैं उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। जीवन चलता रहता है। शायद यह खबर मेरी मां को तोड़ देगी। वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। मेरे पिता और बहन का भी ख्याल रखना। मैं उन सबकी आंखों का तारा था। शायद बहुत से लोग मेरी तरह जीवन में हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हार मान रहा हूं।

मां, बाबा और दीदी, मुझे माफ कर देना जब मैं यह लिख रहा हूं, तब मुझे नहीं पता कि मुझे अपना फैसला बदल देना चाहिए या नहीं। शायद अब मेरे अंदर मरने की इच्छा नहीं बची है, लेकिन फिर भी मैं यही करूंगा। मैं शायद सबसे स्वार्थी व्यक्ति हूं और इस धरती पर रहने के योग्य भी नहीं हूं। हो सकता है कि मेरे जैसे लोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही पैदा होते हैं। मां, बाबा और दीदी, मुझे माफ कर देना। काश, आखिरी बार आपकी आवाज सुन पाता। सब लोग अपना ख्याल रखें। दुनिया, अलविदा।

दुख पर हंसते हुए और छोटा मत बनाइए डॉक्टर ने आगे लिखा है-‘पूरी जिंदगी मैं वास्तविकता से भागता रहा और आज भी उसी वास्तविकता से हमेशा के लिए भाग रहा हूं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कभी वह जीवन नहीं जी पाऊंगा, जिसका मैंने सपना देखा था। हम सभी एक पूरी तरह खुशहाल जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन शायद ऐसा किसी के लिए संभव नहीं होता। मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया, उन सभी से माफी मांगता हूं। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के दुख पर हंसते हुए और छोटा मत बनाइए। हर किसी के प्रति दयालु रहें और जो कुछ आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें।’

साढ़े तीन महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद सत्या का निधन वहीं, आईएमएस बीएचयू के सर्जरी विभाग की जूनियर रेजिडेंट 25 वर्षीय डॉ. सत्या का भी रविवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। वह पिछले 105 दिनों से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। डॉ. सत्या मूलरूप से समस्तीपुर (बिहार) की रहने वाली थीं। बनारस में सामनेघाट क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर के पीछे किराये के मकान में रहती थीं। सुसाइड के लिए 13 मार्च को इंसुलिन का ओवरडोज ले लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति पर उन्हें सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू में स्थानांतरित कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।