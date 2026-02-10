Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNot only SP-BSP, but BLA of other party could not add even a single vote, reveals the SIR report in lucknow
सपा-बसपा ही नहीं किसी भी पार्टी के बीएलए नहीं जोड़वा पाए एक भी वोट, रिपोर्ट में खुलासा

सपा-बसपा ही नहीं किसी भी पार्टी के बीएलए नहीं जोड़वा पाए एक भी वोट, रिपोर्ट में खुलासा

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ही नहीं किसी भी पार्टी के बीएलए एक भी वोट नहीं जोड़वा पाए। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने एसआईआर का बुलेटिन जारी किया।

Feb 10, 2026 04:20 pm ISTDeep Pandey लखनऊ प्रमुख संवाददाता
सपा-बसपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने एसआईआर में मतदाताओं को जोड़ने, गलत नाम कटवाने के दावे तो बहुत किए। हकीकत के धरातल पर एक भी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने सोमवार को एसआईआर का बुलेटिन जारी किया। इसके अनुसार राजनीतिक दलों ने 12 हजार 122 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात किए हैं। इनमें से किसी ने कोई नाम नहीं जुड़वाया।

एसआईआर, यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में घर-घर सर्वेक्षण का कार्य 6 जनवरी से शुरू हुआ था और 8 फरवरी तक इसे 33 दिन बीत चुके हैं। निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार, बीएलए का काम घर-घर जाकर फॉर्म-6 (नाम जोड़ना) और फॉर्म-7 (नाम काटना) एकत्र कर बीएलओ को सौंपना है। जिले की 27.94 लाख मतदाताओं वाली सूची के सापेक्ष इन 12 हजार एजेंटों ने अब तक ‘शून्य’ फॉर्म जमा किए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा 3,542 बीएलए भारतीय जनता पार्टी ने तैनात किए हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी 3,450 एजेंटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बसपा के 2,813 और कांग्रेस के 2,250 एजेंट भी सूची में दर्ज हैं।

अधिकारियों की चेतावनी: घोषणा पत्र बिना नहीं जुड़ेंगे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिए हैं कि घोषणा पत्र बिना नाम नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीएलए द्वारा लाए गए फॉर्म तभी स्वीकार्य होंगे जब वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ होंगे। बिना इसके इन्हें केवल सामान्य शिकायत माना जाएगा।

सोमवार तक की रिपोर्ट-

फॉर्म-6 (नया नाम): अब तक 1.27 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है।

फॉर्म-7 (नाम काटना): 2,464 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

फॉर्म-8 (संशोधन): 33,781 लोगों ने सुधार के लिए आवेदन दिया है।

जनता द्वारा सीधे जमा कुल फॉर्म: 1,63,507

कुल तैनात बीएलए: 12,122

बीएलए द्वारा जमा फॉर्म-6: 0

बीएलए द्वारा जमा फॉर्म-7: 0

दावे और आपत्तियों का समय भी है बढ़ा

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची पर दावें और आपत्तियां अब 6 मार्च तक की जा सकेंगी। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों का समय बढ़ा दिया है। वहीं नोटिस पर सुनवाई 27 मार्च तक की जाएगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिनवा ने बीते शुक्रवार को बताया था कि अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मतदाताओं से दावे और आपत्तियां ली जा रही है। इसके नाम जोड़ने का काम भी किया जा रहा है।

