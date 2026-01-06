डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी ही नहीं, GST रेड के बाद रुपयों की डील फंसेंगे कई और अफसर; CBI जांच तेज

संक्षेप: डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी ही नहीं, अब जीएसटी रेड के बाद रुपयों की डील कई और अफसर फंसेंगे। रिश्वत प्रकरण का खुलासा करने वाली सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई पिछले चार सालों में जीएसटी के बड़े कारोबारियों के यहां पड़े छापों का ब्योरा भी जुटाएगी।

झांसी में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी रिश्वत प्रकरण का खुलासा करने वाली सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई पिछले चार सालों में जीएसटी के बड़े कारोबारियों के यहां पड़े छापों का ब्योरा भी जुटाएगी। इस दौरान व्यापारियों से मिले दस्तावेजों और उन पर हुई कार्रवाई की फाइल भी खंगालेगी। सीबीआई ने यह कार्रवाई विभाग के ही कुछ अफसरों और कर्मचारियों के बयान से मिले कुछ तथ्यों के आधार पर शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि छापेमारी के बाद रिश्वत के खेल में पहले तैनात रहे कई और अफसर-कर्मचारी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीबीआई ने झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सुपरवाइजर अनिल तिवारी, अजय शर्मा, वकील नरेश गुप्ता, जय दुर्गा हार्डवेयर के संचालक राजू मंगतानी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के घर से बरामद लाखों रुपये की नगदी व जेवर के साथ सम्पत्तियों के दस्तावेजों से मामले ने तूल पकड़ लिया। सीबीआई ने विभाग के लोगों के बयान लेना शुरू किए तो कई खुलासे हुए। विभाग के कुछ कर्मचारियों और इस विभाग से परेशान व्यापारियों ने सीबीआई को कई जनकारियां दी। इन जानकारियों के आधार पर सीबीआई ने जांच बढ़ाई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। इसमें ही पता चला कि पिछले कुछ छापों के दौरान भी इस विभाग के अफसरों व कर्मचारियों ने कई खेल किए। इस खेल से जुड़े कई तथ्य भी सीबीआई अफसरों को उपलब्ध कराए गए है। सीबीआई इन तथ्यों की सत्यता परख रही है।