योगी-अखिलेश ही नहीं, मायावती-मुलायम भी बिना लड़े बने थे सीएम, सपा प्रमुख का ऐलान रणनीति या टोटका?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना चुनाव लड़े की मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया है। इस ऐलान के पीछे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस बीच इसे टोटका भी कहने वालों की कमी नहीं है। टोटका के पीछे कारण भी गिनाए जा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सपा इसे संगठनात्मक मजबूती और प्रचार अभियान पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बता रही तो विपक्षी दल सुभासपा की तरफ से तीखा हमला हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि यूपी-बिहार की राजनीति के एक दिलचस्प 'इतिहास और टोटके' से जोड़कर भी देख रहे हैं। अखिलेश यादव पहली बार 2012 में बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने थे।

बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने का लंबा इतिहास उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो प्रदेश को नेतृत्व देने वाले कई दिग्गज नेता बिना विधानसभा चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने। वह पहले से विधान परिषद के सदस्य रहे या बाद में विधान परिषद की सदस्यता ले ली। कुछ ने बाद में विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव 1989 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद के रास्ते ही सीएम पद पर पहुंचे थे। मायावती जब 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आईं तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। सीएम बनने के बाद विधान परिषद की सदस्य बनी थीं।

अखिलेश यादव 2012 में जब सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार में सीएम बने तो कन्नौज से सांसद थे। बाद में उन्होंने भी विधान परिषद की सदस्यता ली थी। इसी तरह 2017 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब वे गोरखपुर से सांसद थे। उन्होंने भी 2017 से 2022 का अपना पहला कार्यकाल विधान परिषद सदस्य के रूप में ही पूरा किया। 2022 में वह गोरखपुर शहर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीतने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने।

चुनाव न लड़ना सत्ता हासिल करने का 'शुभ संकेत' है? यूपी की राजनीति में पिछले साढ़े तीन दशकों का ट्रेंड देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न भी उभरकर आता है। 2022 से पहले तीन पार्टियों ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। 2007 में बसपा को बहुमत मिला। 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत में आई और 2017 में भाजपा को बहुमत मिला। तीनों बार तीनों दलों से मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े ही बने थे। 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश और 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने। इन नेताओं ने बिना चुनाव लड़े बतौर स्टार प्रचारक अपनी पार्टी को जीत दिलाई।