3 ड्रम नोटों की गड्डियां ही नहीं, अभी निकलेंगे जमीन में दबे और रुपए, पड़ताल के लिए जासूसी डॉग पहुंचा

यूपी के प्रयागराज में 3 ड्रम नोटों की गड्डियां ही नहीं, अभी जमीन में दबे और रुपए निकलेंगे। अभी मकान के अंदर जमीन में और रुपए दबे होने की आंशका है। मौके पर जासूसी डॉग को लाया गया है।

यूपी के प्रयागराज में नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में मकान के अंदर जमीन में दबाकर रखे गए तीन ड्रमों में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद पुलिस की पड़ताल जारी है। आशंका जताई जा रही कि मकान में अभी जमीन दबे रुपए हैं। पड़ताल के लिए मौके पर जासूसी डॉग को लाया गया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है। कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और कब से जमीन में दबाकर रखी गई थी। इसके साथ ही पुलिस बरामद रुपयों की गिनती कर रही है।

गंगानगर पुलिस ने बुधवार रात बरईपुर रामनगर गांव में राजेश यादव के मकान की घेराबंदी कर तलाशी ली थी। जमीन की खोदाई के दौरान एक के बाद एक तीन ड्रम में नोटों की गड्डियां मिलने से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए थे। शुरुआती तौर पर बरामद रकम करोड़ों में बताई गई। सूत्रों के हवाले से करीब 60 करोड़ रुपये होने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से सील कर दिया है और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इधर, रुपये को लेकर ग्रामीणों में भी कौतूहल बना रहा। लोग अपने-अपने तरह से नोटों की संख्या की कयास लगाते रहे। हालांकि, पुलिस मकान के आसपास ग्रामीणों के आने पर रोक लगा दी है।

जीजा और साले के बीच विवाद के दौरान जमीन में छिपाकर रखी गई नकदी ग्रामीणों के मुताबिक, राजेश और राकेश की अपनी बहन और जीजा से नाराजगी चल रही थी। बताया जा रहा है कि जीजा और साले के बीच विवाद के दौरान जमीन में छिपाकर रखी गई नकदी की जानकारी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि बहन की ससुराल घटनास्थल के पास ही है। पैसों के बंटवारे को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव की चर्चा है।